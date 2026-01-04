Novak Djokovic anunció su salida de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis

Novak Djokovic ha cortado lazos con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, el sindicato de jugadores’ que cofundó, diciendo “ha quedado claro que mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.”

El 24 veces campeón de Grand Slam lanzó la organización separatista junto al jugador canadiense Vasek Pospisil en 2021.

Djokovic dijo el domingo por la noche en X que tenía “preocupaciones constantes con respecto a la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”

La PTPA el pasado mes de marzo inició acciones legales contra las giras femeninas y masculinas, la Federación Internacional de Tenis y la agencia de integridad del deporte, acusando a las organizaciones de “abuso sistémico, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores”

Djokovic dijo que “continuará concentrándose en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad.

“Les deseo lo mejor a los jugadores y a los involucrados a medida que avanzan, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”