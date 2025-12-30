Juegos Olímpicos de Invierno: Así se conforma la delegación mexicana para Milan-Cortina 2026

El 2026 llega con la promesa de mucha actividad deportiva en competencias de alto nivel. La Copa Mundial Norteamérica de la FIFA se lleva los reflectores, pero no es el único evento relevante a seguir. Los Juegos Olímpicos de Invierno y el Clásico Mundial de Beisbol también son competencias de peso que engalanarán el próximo año.

En el caso de los primeros, están programados para celebrarse en febrero en las ciudades italianas de Milan y Cortina. Por parte de México, están confirmadas cuatro plazas y dos nombres, pero en próximas semanas se conocerá la lista definitiva de atletas que representarán a la delegación azteca.

La delegación mexicana ya se prepara para Milan-Cortina 2026 | MEXSPORT

¿Qué atletas representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno?

El primer nombre que destaca es el de Donovan Carrillo, quien tendrá su segunda participación olímpica luego de su debut en Beijing 2022. Fue precisamente en territorio chino donde logró su plaza, en septiembre del año pasado, al finalizar tercero en el torneo preolímpico; con ello, será el segundo mexicano en repetir en unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico desde Ricardo Olavarrieta.

Por otra parte, Sarah Schelper hará historia al sumar su séptima participación en esquí alpino. Nacida en Estados Unidos, representó a la delegación de las barras y las estrellas en 1998, 2002, 2006 y 2010, pero tras un breve retiro en 2011 se sumó a la delegación mexicana, con la cual compitió en 2018 y 2022.

Finalmente, están confirmadas dos plazas para cross country en ambas ramas de esquí de fondo, obtenidas gracias a Regina Martínez y Allan Contreras. Además, Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele están en busca de conseguir su boleto en esquí alpino en la rama varonil, aunque hacen falta todavía algunos resultados.

Donovan Carillo es el nombre más reconocido para la justa de invierno | MEXSPORT

¿Cuándo comienzan los Olímpicos de Milan-Cortina 2026?

Aunque la actividad empezará desde el miércoles 4 de febrero con el curling, la Ceremonia de Apertura está programada para el viernes 6. Ese mismo día iniciará el patinaje artístico, aunque en el caso de Donovan será el martes 10 que inicien las competencias del programa individual.

En cuanto al esquí, el alpino comenzará los entrenamientos el miércoles 4, pero las medallas se repartirán el sábado 7 de febrero, misma fecha en que se repartirán las primeras medallas de cross country. La fecha exacta en que tendrá actividad la delegación mexicana se confirmará ya que estén más cerca los Juegos Olímpicos.