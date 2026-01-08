“Spotify no financia la guerra”, así respondió la compañía sueca a Café Tacvba

La plataforma de streaming musical Spotify respondió oficialmente a las declaraciones del vocalista Rubén Albarrán, líder de la banda mexicana Café Tacvba, quien solicitó a sus disqueras retirar todo el catálogo de la agrupación de la aplicación argumentando motivos éticos y artísticos.

Café Tacvba exige a sus disqueras bajar su música de Spotify. / FB: Café Tacvba Oficial

Albarrán mencionó que no quería que la música del grupo contribuyera, a través de regalías, a financiar guerras u “acciones reprobables”, señalando supuestas inversiones de la empresa y la presencia de publicidad de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la plataforma.

Albarrán mencionó que no quería que la música del grupo contribuyera, a través de regalías, a financiar guerras. / FB: Café Tacvba Oficial

¿Qué respondió Spotify a las acusaciones de Café Tacvba?

En su comunicado, Spotify negó categóricamente que financie la guerra o acciones bélicas y subrayó que no existe evidencia de inversiones directas de la compañía en armamento o conflictos armados.

"Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra."

La empresa explicó que algunas afirmaciones sobre publicidad de ICE se basan en campañas de reclutamiento del Gobierno de Estados Unidos difundidas en diversos medios, pero que actualmente no hay anuncios de esa agencia en la plataforma.

Además, Spotify destacó que su política de inteligencia artificial (IA) está diseñada para proteger a los artistas humanos de fraudes y clonaciones, y no para perjudicarlos, tal como Albarrán sugirió en sus críticas.

Spotify reafirma su compromiso con los artistas y niega financiamiento de guerras. / Spotify

Modelo de regalías y defensa del legado artístico

Spotify dijo sentirse orgullosa de que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en la plataforma a lo largo de los años y señaló que paga aproximadamente el 70 % de sus ingresos a los titulares de derechos, lo que la convierte en uno de los mayores pagadores de regalías a artistas en la historia de la música digital.

"Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días", afirmó la plataforma en su pronunciamiento.

La postura de Café Tacvba y sus motivaciones

Por su parte, Café Tacvba formalizó su pedido de retiro de música ante Universal Music México y Warner Music México, disqueras responsables de administrar sus derechos, como una medida de protesta ética.

IG: @ru.albarran

Albarrán también cuestionó el modelo de reparto de regalías, calificándolo de “injusto” o de “miseria”, y criticó lo que considera un uso indebido de tecnologías como la IA en detrimento de la música con significado y valor social.

La banda invitó además a sus seguidores a explorar alternativas a Spotify y consideró incluso un posible boicot a la plataforma.