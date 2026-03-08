Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol

Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:35 - 08 marzo 2026
México revolucionó las transmisiones deportivas a partir de su primera Copa del Mundo

El futbol vivió una transformación histórica durante la Copa del Mundo de la FIFA 1970, disputada en México. Además de ser recordado por su nivel futbolístico y por el título de la Selección de Brasil, el torneo marcó un antes y un después en la industria televisiva. Fue el primer Mundial transmitido a color para buena parte del planeta. 

La competencia se disputó entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970 y se convirtió en un hito tecnológico para la televisión deportiva. Gracias al uso de satélites de comunicación y a la creciente adopción de televisores a color en distintos países, millones de espectadores pudieron seguir por primera vez un Mundial con imágenes en color, lo que transformó la experiencia de ver futbol desde casa.

Mundial de México 1970 | MEXSPORT

La revolución tecnológica detrás del Mundial

Antes de 1970, los Mundiales se transmitían principalmente en blanco y negro. Sin embargo, para la FIFA y las cadenas televisivas, el torneo en México representaba una oportunidad para mostrar el avance tecnológico de la época. La primera transmisión oficial a color en México se realizó el 21 de enero de 1963 por lo que siete años más tarde el país quiso llevar esta nueva tecnología al resto del mundo.

Las señales televisivas se enviaron a distintas partes del mundo mediante satélites, lo que permitió que varios países recibieran la transmisión en color. Esto marcó un cambio significativo respecto a torneos anteriores, donde las imágenes eran más limitadas en alcance y calidad.

Los estadios mexicanos, entre ellos el Estadio Azteca en Ciudad de México, se convirtieron en escenarios que millones de personas pudieron observar con una nueva dimensión visual. El color permitió apreciar detalles como los uniformes de las selecciones, el césped y el ambiente en las tribunas, elementos que antes no podían distinguirse con claridad en la televisión en blanco y negro.

El primer Mundial en México fue en 1970 | MEXSPORT

Un Mundial histórico también dentro de la cancha

Además de su relevancia tecnológica, México 1970 también es recordado por su impacto deportivo. La Selección de Brasil, liderada por Pelé, conquistó el título tras derrotar a Italia en la final disputada en el Estadio Azteca.

El equipo brasileño se quedó con su tercer campeonato mundial, lo que le permitió conservar de forma definitiva el trofeo Jules Rimet. El estilo ofensivo del conjunto sudamericano y los goles del torneo quedaron registrados en imágenes a color que se difundieron por todo el mundo.

Pelé festeja la coronación de Brasil en el Mundial de 1970 en el Estadio Azteca | AP

Con el paso del tiempo, la Copa Mundial de la FIFA 1970 se mantiene como uno de los torneos más recordados tanto por su calidad futbolística como por el cambio que representó para la televisión. A partir de ese Mundial, las transmisiones deportivas comenzaron a adoptar el color como estándar, lo que marcó una nueva etapa en la relación entre el futbol y los medios de comunicación.

