Marco Silva destacó la importancia de Raúl Jiménez para Fulham: 'Nuevamente fue decisivo'

Raúl Jiménez sigue en plan grande en la Premier League y, tres días después de dar una asistencia ante Liverpool, el mexicano volvió a aparecer, ahora para marcar el primer tanto en la victoria de 2-1 ante Chelsea. Este buen desempeño ha llevado al DT del Fulham a elogiar al mexicano.

Cuando el partido se encontraba igualado sin goles Raúl Jiménez ganó un salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja a su equipo.

Con este nuevo gol, Jiménez ya llegó a ocho colaboraciones de gol en los primeros 21 partidos de temporada. En caso de mantener este ritmo estaría firmando su segunda mejor temporada en los últimos seis años. En cuanto a goles, actualmente suma cinco tantos, estando lejos de los 12 que marcó el año anterior, pero busca seguir aumentando esta marca.

Vencieron al Chelsea | AP

Los elogios de su DT

Tras el partido, el entrenador del equipo londinense, Marco Silva no dudó en destacar la importancia de Raúl Jiménez para su equipo. El estratega portugués aseguró que el mexicano se 'merece todos los elogios' pues ha trabajado para poder estar en estas situaciones.

El estratega también reconoció que a Jiménez le ha faltado marcar más goles, sin embargo, la buena racha reciente le ha ayudado a ganar confianza y espera grandes cosas del seleccionado mexicano en el futuro cercano.

"(Marcó) un gran gol... Volvió a demostrar de lo que es capaz. Raúl nuevamente demostró esta tarde que deja todo por esta camiseta. Es un gran trabajador. Su ética de trabajo es increíble para un jugador de su edad y puede ofrecer varias cosas al equipo...La semana pasada anotó de penal. Hoy nuevamente fue decisivo y merece su crédito porque algunos momentos han sido duros... Fue un gran premio por lo duro que ha trabajado para ayudar al equipo y estoy muy feliz por él. Se merece todos los elogios", comentó para TNT Sports.

Destacó al mexicano | AP

Reconoció su buen nivel

El propio Raúl Jiménez también aceptó que se encuentra en un gran momento y está contento de poder apoyar a su equipo ya sea con anotaciones o con asistencias. Ahora, el mexicano quiere mantener su buen nivel el resto de la campaña.

"Estoy contento con mi desempeño, contento con todo lo que estoy haciendo, ayudando al Fulham a conseguir estos buenos resultados en este inicio de año. A pesar de que no tuvimos un gran inicio de temporada ahora estamos en esta racha de cinco partidos sin perder", comentó.