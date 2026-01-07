Raúl Jiménez se luce con gol en victoria del Fulham sobre Chelsea

Triunfo a la mexicana. Con gol de Raúl Jiménez, Fulham venció 2-1 al Chelsea en duelo correspondiente a la Jornada 21 de la Premier League. Tras un gran juego del canterano del América, el equipo de Craven Cottage sumó su cuarta victoria en sus últimos seis partidos y ya se acercó a los puestos europeos de cara a la próxima campaña.

Fulham festeja | AP

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez ante Chelsea?

Además de su gol, Raúl Jiménez tuvo una actuación destacada ante Chelsea. Con su titularidad y con los 90 minutos disputados, el delantero mexicano se mostró participativo con 12 pases en campo rival, además de haber ganado nueve duelos individuales de 19, haber contribuido defensivamente en tres ocasiones y su tanto, el cual significó su número 64 en Premier League y su quinto en la campaña actual.

En los últimos cinco encuentros, ya incluidos ante Chelsea, el delantero mexicano ha anotado tres goles. De esos, los primeros dos fueron para darle la ventaja a su equipo ante Nottingham Forest y West Ham, encuentro que su club ganó por la mínima gracias a sus anotaciones.

En cuanto a sus goles contra el Chelsea, este es el tercero que le marca a los Blues. Previamente, el atacante mexicano había logrado convertir ante los de Stamford Bridge en la temporada 2018-19 cuando jugaba en el Wolverhampton. En aquel entonces, el atacante metió gol en ambos duelos de la campaña regular.

Festejo | AP

Así fue el triunfo del Fulham sobre el Chelsea

Tras unos primeros minutos con nula claridad de gol, la primera oportunidad de peligro llegó al 14’ muy cerca del área del Chelsea. Tras un error en la salida, Harry Wilson tomó la esférica en la medialuna y con la parte interna de su pierna izquierda remató a portería, pero Robert Sánchez no tuvo complicaciones para atajar el balón y quedarse con el mismo en dos tiempos. Tras esto, el rumbo del juego se puso a favor de los locales.

Al minuto 22, luego de un trazo largo, Harry Wilson le ganó la espalda al lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella. Cuando el galés ya se encaminaba para el arco rival en un mano a mano, el defensor español cometió falta y ante la circunstancia, terminó por ser expulsado por el árbitro central del juego, Peter Banks. Y aunque la jugada fue revisada por el VAR, la tarjeta roja se mantuvo.

En los reclamos de la misma jugada, Tosin Adarabioyo, Enzo Fernández y Cole Palmer fueron amonestados por descalificar de manera airada al juez del encuentro. Ya en el tiro libre, Raúl Jiménez estuvo cerca de anotar en el rebote, pero su tiro fue tapado por un defensor rival. Luego de esto, el primer tiempo transcurrió sin opciones manifiestas de gol, salvo un remate de larga distancia de Emile Smith Rowe que se fue por encima del arco de Sánchez.

Ya en la segunda parte, cuando el partido se encontraba 0-0, pero ya con su equipo con insistencia en ataque, fue el mexicano quien logró adelantar a su equipo. Al minuto 55, tras un centro desde la banda derecha de Sander Berge, fue Raúl Jiménez el que ganó el salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja a su equipo; dicha anotación significó su número 64 en la Premier League entre Fulham y Wolverhampton.

Sin embargo, la respuesta del equipo visitante no tardó en llegar. Al minuto 72, aunque estaban en desventaja numérica, Liam Delap logró igualar el marcador. Tras esto, los locales nuevamente comenzaron con su asedio ofensivo y al 81’ Harry Wilson fue quien anotó el gol de la victoria para los de Craven Cottage.