¿Adiós a Edson Álvarez? Fenerbahçe firma a importante y experimentado mediocampista

El mercado de invierno se sigue moviendo en Europa y uno de los jugadores que puede verse perjudicado por futuras transferencias es Edson Álvarez. El mexicano llegó a Fenerbahce ya empezada la actual temporada, procedente de West Ham, y por malestares físicos ha sido un poco irregular.

Su situación se puede complicar ya que la directiva del club decidió buscar por un experimentado mediocampista durante el mercado de invierno. Se trata de Matteo Guendouzi, con el cual el equipo ya llegó a un acuerdo de palabra, según información compartida po Fabrizio Romano.

Edson Álvarez recibirá competencia en Fenerbahce | GROSBY

¿Cuánto pagará Fenerbahçe por Guendouzi?

El mediocampista francomarroquí tiene contrato vigente con Lazio hasta junio de 2028. Sin embargo, según el periodista italiano, Fenerbahce llegó a un acuerdo para pagar 30 millones de euros por él; 28 millones estarían garantizados mientras que el resto sería por concepto de bonos.

La misma fuente señaló que los trámites están en papeleo, para que la contratación se cierre a finales de la semana. Además,

Yağız Sabuncuoğlu reportó que el jugador también ya llegó a un acuerdo con el club y que firmará un contrato de cuatro años y medio, es decir, hasta junio de 2030.

La misma fuente señaló que la despedida de Guendouzi, de 26 años, será el próximo fin de semana. Lazio recibe este miércoles a Fiorentina en la Jornada 18 y visitará a Verona el domingo 11, con lo que pondrá fin a a su etapa con el club romano después de tres años y medio.

Las negociaciones por el mediocampista de Lazio llegaron a buen puerto | AP

Los números de Guendouzi con Lazio

El mediocampista llegó al futbol italiano en julio de 2023, en préstamo procedente de Marsella y un año después Lazio pagó 13 millones de euros por la adquisición completa de su carta. En total disputó 110 partidos, con seis goles y diez asistencias, a la espera de lo que haga en sus dos últimos partidos con Lazio.

El club de Maurizio Sarri, por su parte, ya analiza opciones para cubrir la baja Giovanni Fabbian, Ruben Loftus-Cheek y Lazar Samardzic fueron los nombres que sonaron primero. Sin embargo, en últimas horas trascendió que avanzaron las negociaciones con Ajax para fichar a Kenneth Taylor.