Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick son opciones para dirigir al Manchester United

Manchester United ha contactado a Ole Gunnar Solskjær y Michael Carrick en su búsqueda de un técnico interino para hacerse cargo hasta el final de la temporada, confirmaron fuentes cercanas al club rojo de Manchester.

El United se plantea un reemplazo a corto plazo para Ruben Amorim, quien fue despedido el lunes, con miras a un nombramiento a largo plazo en el verano.

Solskjaer podría volver a dirigir al United | AP

Se estaban llevando a cabo conversaciones con Solskjaer y Carrick, otrora jugadores del club. Darren Fletcher, técnico del equipo Sub18, ha sido designado como interino para el partido del miércoles contra Burnley y también podría postularse si impresiona.

Pero Solskjaer, quien dirigió al United entre 2018 y 2021 y es un ícono del club por ser el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 1999, tiene la trayectoria más sólida como entrenador de ese trío. Llevó al United a un segundo lugar en la liga en 2021 y también perdió en una final de la Liga Europa esa misma campaña.

Carrick formó parte del cuerpo técnico de United después de retirarse como jugador y fue brevemente interino cuando Solskjaer fue despedido. Estuvo a cargo del Middlesbrough de la segunda división de 2022 a 2025, donde se ganó una reputación como un entrenador con un futuro promisorio.

No se sabe si se están considerando seriamente otros nombres, pero el exdelantero y entrenador Ruud van Nistelrooy, quien fue interino antes de que Amorim asumiera en 2024, supuestamente era otra opción.

Michael Carrick también es opción para el United | AP

Solskjaer sería un nombramiento sorprendente, incluso de manera temporal, después de dejar el club hace más de cuatro años.

El noruego inicialmente asumió como interino cuando José Mourinho fue despedido, pero inspiró tal mejora en el entorno que se le dio el trabajo a tiempo completo. Se acercó más que nadie a conseguir un primer título de la Liga Premier desde la retirada del gran Alex Ferguson del club, cuando el equipo terminó segundo hace cinco años, a 12 puntos del Manchester City.