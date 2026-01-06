Argelia, en tiempos extra, vence a República Democrática del Congo y avanza a Cuartos de Final

Adil Boulbina anotó un gol en la prórroga para que Argelia venciera el martes 1-0 a Congo en su partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Boulbina remató desde el borde del área al segundo palo a los 119 minutos, desatando celebraciones desenfrenadas entre la mayoría de los aficionados en el Estadio Moulay El Hassan.

A los periodistas argelinos que celebraron en la tribuna de prensa se les advirtió que se les retiraría la acreditación después de sus desbordadas muestras de alegría. Un periodista rompió accidentalmente una pantalla de televisión al saltar sobre una mesa.

Argelia se enfrentará a Nigeria en Marrakech el sábado. Las Súper Águilas avanzarán el lunes tras golear 4-0 a Mozambique.

El campeón defensor Costa de Marfil se enfrentaba a Burkina Faso en el último partido de la segunda ronda en Marrakech más tarde. Egipto espera al ganador en Agadir el domingo.

Después de esta decepción, Congo se enfocará en el playoff intercontinental que adjudicará una plaza para el Mundial 2026. Los Leopardos se enfrentarán a Nueva Caledonia o Jamaica en México en marzo por uno de los últimos lugares en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.