Federico Viñas, exjugador del América, cerca de romper récord inédito en LaLiga

Real Oviedo continúa en su lucha por alejarse de los últimos puestos de la tabla, sin embargo, el camino está siendo más de lo complicado, especialmente por algunas actuaciones de sus futbolistas. Uno de los aspectos más cuestionados ha sido el rendimiento del delantero uruguayo Federico Viñas, exjugador de América y León en la Liga MX, cuyos números han generado contraste entre aportación ofensiva y disciplina dentro del campo.

El atacante sudamericano llegó al conjunto asturiano con la expectativa de convertirse en una pieza clave en el ataque, sin embargo, su paso por el campeonato español ha estado marcado más por las expulsiones que por los goles. Tras 18 partidos disputados por el Real Oviedo en la presente campaña, Viñas ya acumula tres tarjetas rojas, una cifra poco habitual para un futbolista de su posición y que lo coloca cerca de un registro histórico en LaLiga.

Ha quedado a deber | IMAGO7

Un registro disciplinario poco común en LaLiga

En el episodio más reciente del Real Oviedo, Federico Viñas logró marcar un gol, pero su actuación se vio opacada tras recibir la segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en su expulsión. Esta expulsión le costó la oportunidad de sacar la victoria a su equipo.

De las tres expulsiones que registra hasta el momento, dos han sido de manera directa y una (la última) por doble amonestación. Ahora, el delantero uruguayo se encuentra a solo una expulsión de igualar el récord de más tarjetas rojas en una misma campaña de LaLiga, marca que pertenece a Eduardo Berizzo y Alberto Lopo, quienes fueron expulsados en cuatro ocasiones durante la temporada 2003-04. Desde el inicio del siglo XXI, ningún jugador ha superado esa cifra en una sola campaña.

Ya suma tres rojas | INSTAGRAM

Balance deportivo

En términos ofensivos, Federico Viñas registra hasta ahora tres goles con el Real Oviedo, una cifra que coincide con el número de expulsiones que ha sufrido desde su llegada al club. Este balance refleja un rendimiento que no ha terminado de consolidarse en el ataque, en una temporada donde el equipo necesita regularidad para mejorar su posición en la tabla.

El contraste resulta aún mayor si se revisa su trayectoria previa. A lo largo de siete años como futbolista profesional, el uruguayo apenas había sido expulsado en dos ocasiones y acumulaba cerca de 20 tarjetas amarillas. Sin embargo, su etapa en el Real Oviedo ha mostrado un incremento notable en el rubro disciplinario, ya que en 35 partidos con el club suma siete tarjetas amarillas y tres rojas.

Federico Viñas aún tiene 20 partidos por disputar en la temporada por lo que, deberá evitar ver la tarjeta roja en ellos para unirse a la lista inédita de jugadores con más expulsiones.