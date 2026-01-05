Julián Araujo se queda sin entrenador; Celtic destituye a Wilfried Nancy

La cesión de Julián Araujo al Celtic después de su paso por el Bournemouth era esperanzadora, aunque la primera mala noticia llegó. Wilfried Nancy, entrenador francés, fue destituido de su cargo después de 33 días y ocho partidos con el gigante celta, así lo anunció el club por medio de un comunicado oficial.

"El Celtic Football Club anuncia hoy la decisión de rescindir el contrato del entrenador Wilfried Nancy con efecto inmediato. El Club agradece a Wilfried su esfuerzo y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Los asistentes de Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen y Maxime Chalier, también dejarán el club y les traen nuestros mejores deseos", comentó el equipo escocés.

Wilfried Nancy | AP

Además de la salida del extécnico del Columbus Crew, la dirigencia celta también anunció la salida de Paul Tisdale, jefe de operaciones de futbol. El contrato del entrenador francés era de dos años y medio, pero sus resultados hicieron inviable la extensión laboral entre ambas partes.

La llegada de Nancy se produjo el 3 de diciembre de 2025, sin embargo, los fracasos estuvieron a flor de piel desde el comienzo. El primer gran descalabro fue la goleada en Europa League ante la Roma; para después caer de una forma estrepitosa en la Gran Final de la Copa de la Liga de Escocia, ante Saint Mirren.

Wilfried Nancy | AP

¿En qué lugar está el Celtic?

El último partido del Celtic, en la Scottish Premiership, terminó con una derrota ante Rangers, su máximo rival. Sin embargo, la lucha por la liga sigue viva y, aunque no lo parezca, también por la Europa League.

Casi como un milagro y con tan solo siete puntos, el Celtic logró un agónico pase a la Ronda de Playoffs de la Europa League. El conjunto escocés enfrentará en dos partidos de matar o morir al Bologna, quien tampoco vive su mejor presente.

El futuro de Julián Araujo

El lateral mexicano cambió de locación en el Reino Unido en busca de minutos, sin embargo, un cambio de entrenador podría ser fatal. Julián Araujo buscará ganarse la confianza de Javier Aguirre y ser considerado en la lista definitiva de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, aunque para eso debe sumar apariciones con el Celtic.

Julián Araujo | @CelticFC