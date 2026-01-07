Raúl Jiménez revela inspiración en su icónico festejo ante Chelsea

Raúl Jiménez atraviesa un gran momento. Tan sólo tres días después de dar una asistencia ante Liverpool, el delantero mexicano volvió a colaborar con una anotación, ahora ante Chelsea. Con esto llegó a cinco en la temporada, sin embargo, más allá de su anotación, fue su festejo el que se ha llevado los reflectores.

Cuando el partido se encontraba igualado sin goles Raúl Jiménez ganó un salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja a su equipo. Además del espectacular gol, Raúl Jiménez también sorprendió a todos los aficionados presentes y a distancia con su inesperado festejo. El mexicano corrió hacía el tiro de esquina y dio un salto para caer de lleno y sin amortiguar la caída.

El festejo de Jiménez se volvió viral en redes sociales debido a que parece ser una imitación de una icónica celebración que millones de usuarios hacen en el videojuego EAFC 26.

Comandó a su equipo al triunfo | AP

¿Porqué festejó así?

Tras el partido, el mexicano habló en entrevista para TNT Sports revelando el por qué decidió festejar como lo hizo. De acuerdo con el seleccionado nacional, fue una celebración improvisada que, como se especulaba, estuvo inspirada en el videojuego.

"El festejo fue algo que me salió ahí en el momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol, iba pensando en tirarme de rodilla pero ya no podemos, ya nos amonestan, entonces digo '¿qué hago, qué hago?' y me acordé de ese festejo del FIFA y dije 'bueno este, ahí como va'", reveló el delantero.

Reveló la razón de su festejo | AP

Está en un gran momento

Además de revelar la razón de su festejo, Jiménez también aceptó que se encuentra en un gran momento y está contento de poder apoyar a su equipo ya sea con anotaciones o con asistencias. Ahora, el mexicano quiere mantener su buen nivel el resto de la campaña.

"Estoy contento con mi desempeño, contento con todo lo que estoy haciendo, ayudando al Fulham a conseguir estos buenos resultados en este inicio de año. A pesar de que no tuvimos un gran inicio de temporada ahora estamos en esta racha de cinco partidos sin perder. "Yo, en lo que me toca, hacer los goles, asistencias hacer lo que tengo que hacer, siempre estar concentrado. Son este tipo de momentos los que se tienen que aprovechar y yo estoy en gran momento y quiero seguir así en lo que queda de temporada", aseguró el seleccionado nacional.