¡De lujo! Así fue el golazo de Raúl Jiménez con icónico festejo en triunfo del Fulham ante el Chelsea

Gol de Raúl Jiménez. En el duelo entre Fulham y Chelsea, correspondiente a la Jornada 21 de Premier League, el delantero mexicano anotó el gol que le dio la ventaja a su equipo. Con un remate de cabeza sólido, el canterano del América venció a Robert Sánchez y puso el 1-0 en la pizarra, tanto que significó su número 64 en la liga de Inglaterra.

Jiménez festeja | AP

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez?

Cuando el partido se encontraba 0-0, pero ya con su equipo con insistencia en ataque, fue el mexicano quien logró adelantar a su equipo. Al minuto 55, tras un centro desde la banda derecha de Sander Berge, fue Raúl Jiménez el que ganó el salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja a su equipo.

Dicha anotación significó su número 64 en la Premier League entre Fulham y Wolverhampton. Asimismo, confirmó la gran actualidad que vive el mexicano dentro del equipo londinense, pues en los últimos juegos ha sido clave para que el Fulham consiga puntos importantes, los cuales lo mantienen en la lucha por alcanzar puestos de competencias europeas para la próxima temporada.

En los últimos cinco encuentros, ya incluidos ante Chelsea, el delantero mexicano ha anotado tres goles. De esos, los primeros dos fueron para darle la ventaja a su equipo ante Nottingham Forest y West Ham, encuentro que su club ganó por la mínima gracias a sus anotaciones.

¡GOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!

¡Qué remate de cabeza del "Lobo de Tepeji"!😍#PremierLeague pic.twitter.com/ekiAb1WmSU — FOX (@somos_FOX) January 7, 2026

Raúl Jiménez aumenta cuenta

En cuanto a sus goles contra el Chelsea, este es el tercero que le marca a los Blues. Previamente, el atacante mexicano había logrado convertir ante los de Stamford Bridge en la temporada 2018-19 cuando jugaba en el Wolverhampton. En aquel entonces, el atacante metió gol en ambos duelos de la campaña regular.

Previo a su gol durante este partido, Raúl Jiménez quería tener protagonismo en el encuentro. Incluso, el atacante mexicano se ‘inventó’ una jugada de lujo en el primer tiempo, la cual terminó en gol de Harry Wilson. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Festejo de videojuego

Además del espectacular gol, Raúl Jiménez también sorprendió a todos los aficionados presentes y a distancia con su inesperado festejo. El mexicano corrió hacía el tiro de esquina y dio un salto para caer de lleno y sin amortiguar la caída.

El festejo de Jiménez se volvió viral en redes sociales debido a que parece ser una imitación de una icónica celebración que millones de usuarios hacen en el videojuego EAFC 26 (Antes FIFA).