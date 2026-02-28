Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Cerrón de boca! Chivas le responde al Toluca con título conquistado en el Nemesio Diez en 2006: “A todo color”

Chivas se defiende con imagen del título en 2006 ante Toluca l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 16:24 - 28 febrero 2026
El conjunto Escarlata había lanzado una indirecta en redes sociales

La rivalidad entre CD Guadalajara y el Toluca sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha, desde las redes sociales. A través de su cuenta oficial en X, el Rebaño respondió con un mensaje breve pero cargado de simbolismo: “A todo color”, acompañado de una imagen histórica que removió recuerdos entre su afición.

La publicación rojiblanca mostró a sus futbolistas celebrando el título de Liga MX conquistado en el Apertura 2006, cuando derrotaron precisamente a Toluca en la final. En el centro de la imagen destacó la figura de Adolfo Bautista, levantando el trofeo con la camiseta rojiblanca, una postal imborrable para los seguidores tapatíos.

Chivas venció a Toluca en la última Final de Liga MX entre ellos | MexSport

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa al posteo previo de Toluca, en el que presumieron sus campeonatos recientes con una fotografía del delantero Paulinho junto a los trofeos escarlatas. En esa publicación, los Mexiquenses utilizaron la frase “campeonatos a color”, lo que muchos entendieron como una indirecta hacia el pasado de Chivas.

Reaccionan en redes sociales 

La reacción del Guadalajara no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, la imagen del Bofo Bautista levantando el título comenzó a circular con fuerza entre los aficionados, quienes defendieron la grandeza histórica del club y recordaron aquella final intensa que marcó una época para la institución.

Toluca| IMAGO7

Aquel campeonato del 2006 significó el undécimo título de liga para el conjunto tapatío, conseguido en el Estadio Nemesio Diez tras una serie dramática. La celebración en territorio mexiquense quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente por la personalidad irreverente y determinante del Bofo, ídolo de aquella generación.

El cruce de publicaciones refleja cómo las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario de competencia Más allá de los resultados actuales, tanto Chivas como Toluca aprovechan cualquier oportunidad para presumir su historia y fortalecer el vínculo emocional con sus respectivas aficiones.

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7

¿Nueva rivalidad? 

La indirecta escarlata y la contestación rojiblanca evidencian que la rivalidad sigue viva, alimentada no solo por enfrentamientos directos sino también por la narrativa digital que construyen ambos equipos. Cada palabra y cada imagen son analizadas al detalle por los seguidores, que rápidamente toman partido.

Así, con apenas tres palabras —“A todo color”—, Chivas recordó que su historia también está llena de momentos brillantes. La fotografía del Bofo levantando el trofeo no solo respondió a Toluca, sino que reafirmó el orgullo de un club que siempre encuentra en su pasado glorioso una forma de hacerse presente en el debate actual.

