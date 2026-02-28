¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera

En otra legendaria noche en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, Ángel de Oro consiguió su venganza ante Johnny Consejo ganando su cabellera, siendo uno de los mayores logros en la carrera del miembro de la Dinastía Chávez.

La apuesta se pagó en el centro del ring

La Arena México presenció otra increíble lucha, donde ambos gladiadores saltaron al cuadrilátero para batirse en un duelo de orgullo y tradición dentro de la lucha libre mexicana. Ángel de Oro en defensa de su Dinastía, mientras que Johnny Consejo en busca de uno de sus mayores logros en su condecorada carrera.

El combate fue de alto impacto, con movidas aéreas y momentos impactantes; Ángel de Oro logró vencer a Johnny Consejo tras aplicar un Canadian Destroyer desde la 3.ª cuerda, rematando al luchador de AEW con una plancha Sapito. Seguido, el miembro de la Dinastía Chávez procedió a cortarle el cabello al americano.

Johnny Consejo perdiendo la cabellera | Captura de pantalla del CMLL

Uno de los mayores trofeos en toda su carrera del mexicano

Al final del evento, Ángel de Oro destacó todo su trabajo en el último periodo, siendo esta lucha con Johnny Consejo una de las más complicadas de toda su carrera, por lo que su victoria tiene más significado para él, ya que es la representación de su trabajo duro y perseverancia, dedicándosela a la afición mexicana.

Ángel de Oro realiza una mecedora

Por último, Ángel de Oro agradeció al luchador americano, reconociendo su magnitud por su trayectoria en los encordados; a pesar de que llegó a su casa a faltarles el respeto, el mexicano lo agradeció por el combate.