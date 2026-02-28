Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona

El partido entre el Toluca y Chivas arrancó con polémica incluida. Al minuto de jugarse el partido, una jugada que no parecía llevar demasiado peligro terminó inclinando la balanza a favor de Los Diablos ante el Rebaño. La lucha por el liderato de la Liga MX empezó con todo.

Falta inocente en las afueras del área

Todo nació de una disputa en las orillas del área entre Paulinho y Richard Ledezma. Una acción de disputa entre ambos jugadores terminó en una tragedia para Chivas; el jugador rojiblanco cometió un jalón inocente que el árbitro fue a revisar al VAR. El silbante no dudó y señaló la pena máxima.

Jesús Angulo reclamando el jalón de playera | MexSport

Desde los once pasos apareció Jesús Gallardo, quien ejecutó con seguridad para poner el 1-0 y encender el Infierno apenas en los primeros minutos.

Jesús Gallardo celebrando su gol ante Chivas | MexSport

El liderato está en riesgo

Un error sin gran necesidad, en una zona que no representaba peligro real, terminó regalándole a Toluca la ventaja tempranera en un duelo que promete alta tensión.

Si el resultado termina de esta forma, Chivas sumaría su 2.ª derrota consecutiva en el Clausura 2026 y terminaría cediendo el liderato (momentáneamente) al Toluca.