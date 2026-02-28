Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:47 - 28 febrero 2026
El exjugador de Chivas comenzó a tener más interacción en su perfil personal de Instagram

El histórico delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a generar conversación en redes sociales, pero esta vez no por su rendimiento dentro de la cancha, sino por sus mensajes motivacionales. En los últimos meses, el exjugador de Chivas, Manchester United y Real Madrid ha emprendido una nueva etapa digital donde comparte reflexiones personales, algunas de ellas polémicas, y ahora sorprendió al publicar un video completamente en inglés.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Chicharito Hernández compartió un mensaje motivacional en inglés, manteniendo su característico estilo reflexivo. El atacante acompañó su publicación con su ya tradicional cierre, aunque en esta ocasión cambió el “interesante” por “interesting”, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“So you think failure is the opposite of success, but failing and keeping moving forward is the only way to succeed. Interesting”, expresó el futbolista mexicano en el video. En español, el mensaje se traduce como: “¿Crees que el fracaso es lo opuesto al éxito, pero fracasar y seguir adelante es la única manera de triunfar? Interesante”.

Chicharito Hernández y su nueva faceta como motivador en redes sociales

Desde hace varios meses, Chicharito ha utilizado sus redes sociales para compartir mensajes de superación personal, reflexiones sobre el éxito y pensamientos relacionados con la disciplina y la mentalidad. Esta nueva etapa ha generado opiniones divididas: mientras algunos aplauden su autenticidad, otros consideran que sus publicaciones resultan repetitivas o controversiales.

El cambio al idioma inglés también ha llamado la atención, especialmente por el peso internacional que tiene el delantero tras su paso por la Premier League y LaLiga. No es la primera vez que Hernández se dirige a una audiencia global, pero sí resulta significativo que sus mensajes motivacionales ahora tengan ese enfoque.

Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7

El mensaje de Chicharito sobre el fracaso y el éxito

La reflexión compartida por el exseleccionado mexicano gira en torno a una idea central: el fracaso no es lo contrario del éxito, sino parte del proceso para alcanzarlo. En su discurso, destaca la importancia de seguir avanzando pese a los tropiezos, reforzando una narrativa de resiliencia y crecimiento personal.

Con esta publicación, Javier ‘Chicharito’ Hernández reafirma su intención de construir una marca personal más allá del futbol, apostando por contenidos inspiracionales que conecten con una audiencia más amplia. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cada mensaje que comparte, ya sea en español o ahora también en inglés, siempre cerrando con su ya emblemático “interesting”.

Chicharito ha concluido su segunda etapa como delantero de Guadalajara | IMAGO7
