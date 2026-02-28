¡Piquete de 'Araña'! Atlético de Madrid se lleva un triunfo agónico en contra de Real Oviedo

Real Oviedo sigue siendo el último lugar de la tabla de LaLiga; no pudo resistir por completo en contra de Atlético de Madrid en los minutos finales del compromiso de la Fecha 26. 'La Araña' fue el encargado de arruinar la noche para el cuadro carbayón.

El equipo rojiblanco se mantiene en la parte más alta de la tabla junto al Real Madrid y el Barcelona, además de haber recibido un golpe anímico a favor con la victoria en los minutos finales, justamente para enfrentar a los culés en el Camp Nou para la Vuelta de las Semis de la Copa del Rey.

Julio Díaz pudo ver su debut en el partido en el Carlos Tartiere | X: @Atleti

El descenso se acerca peligrosamente

El resultado habla por sí solo, una sola anotación, la cual incluso llegó en el final del compromiso. Desde el inicio el Oviedo trató de evitar la derrota que le diera un destino totalmente diferente en la parte final de la temporada en la búsqueda de no descender; Atlético trató de no desgastar a sus jugadores ya que aún siguen peleando en dos torneos más.

La primera parte realmente no tuvo tanto peligro como se esperaría en un compromiso que cuenta con un equipo que está luchando por no descender; los del 'Cholo' Simeone trataron de llevar el rumbo del partido y así llevarse una victoria importante como visitantes.

Los locales no lograron sostener el resultado | X: @RealOviedo

Ya en el segundo tiempo vinieron más emociones, aunque tampoco fue un partido tan 'eléctrico'; Real Oviedo se mantuvo cerca del gol en al menos un par de ocasiones, pero no pudo concretar ninguna de ellas, incluso con Jan Oblak siendo un factor no tan determinante debido a los disparos con poca potencia que había de parte de los delanteros carbayones.

Cortesía de su amigable vecino Julián Álvarez

En los últimos minutos fue donde sucedieron una cantidad importante de cosas, pues por principio de cuentas, los fanáticos del Oviedo, aunque no estaban del todo contentos, parecían firmar el empate, pues con eso se quedaban a un solo punto de Mallorca; después llegó el gol de Álex Baena, pero el mismo no contó por un fuera de lugar, así que parecía que iba a persistir el empate.

🕷️ ¡LA ARAÑA rescata la victoria para el @Atleti!



LALIGAHighlights pic.twitter.com/zmzDsFmDEA — LALIGA (@LaLiga) February 28, 2026

El árbitro central agregó cuatro minutos en el terreno de juego del Carlos Tartiere, mismos en los que llegó la victoria, pues tras una gran triangulación por parte de los Colchoneros, Julián Álvarez tomó el esférico y después de un recorte de pierna zurda logró mandar el balón al fondo de las redes, derrumbando los sueños de los locales.