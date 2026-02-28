Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Piquete de 'Araña'! Atlético de Madrid se lleva un triunfo agónico en contra de Real Oviedo

Julián Álvarez fue el encargado de darle la victoria a los Colchoneros | X: @Atleti
Mauricio Díaz Valdivia 16:09 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Colchoneros han ganado con un gol de Julián Álvarez en la agonía del juego

Real Oviedo sigue siendo el último lugar de la tabla de LaLiga; no pudo resistir por completo en contra de Atlético de Madrid en los minutos finales del compromiso de la Fecha 26. 'La Araña' fue el encargado de arruinar la noche para el cuadro carbayón.

El equipo rojiblanco se mantiene en la parte más alta de la tabla junto al Real Madrid y el Barcelona, además de haber recibido un golpe anímico a favor con la victoria en los minutos finales, justamente para enfrentar a los culés en el Camp Nou para la Vuelta de las Semis de la Copa del Rey.

Julio Díaz pudo ver su debut en el partido en el Carlos Tartiere | X: @Atleti

El descenso se acerca peligrosamente

El resultado habla por sí solo, una sola anotación, la cual incluso llegó en el final del compromiso. Desde el inicio el Oviedo trató de evitar la derrota que le diera un destino totalmente diferente en la parte final de la temporada en la búsqueda de no descender; Atlético trató de no desgastar a sus jugadores ya que aún siguen peleando en dos torneos más.

La primera parte realmente no tuvo tanto peligro como se esperaría en un compromiso que cuenta con un equipo que está luchando por no descender; los del 'Cholo' Simeone trataron de llevar el rumbo del partido y así llevarse una victoria importante como visitantes.

Los locales no lograron sostener el resultado | X: @RealOviedo

Ya en el segundo tiempo vinieron más emociones, aunque tampoco fue un partido tan 'eléctrico'; Real Oviedo se mantuvo cerca del gol en al menos un par de ocasiones, pero no pudo concretar ninguna de ellas, incluso con Jan Oblak siendo un factor no tan determinante debido a los disparos con poca potencia que había de parte de los delanteros carbayones.

Cortesía de su amigable vecino Julián Álvarez

En los últimos minutos fue donde sucedieron una cantidad importante de cosas, pues por principio de cuentas, los fanáticos del Oviedo, aunque no estaban del todo contentos, parecían firmar el empate, pues con eso se quedaban a un solo punto de Mallorca; después llegó el gol de Álex Baena, pero el mismo no contó por un fuera de lugar, así que parecía que iba a persistir el empate.

El árbitro central agregó cuatro minutos en el terreno de juego del Carlos Tartiere, mismos en los que llegó la victoria, pues tras una gran triangulación por parte de los Colchoneros, Julián Álvarez tomó el esférico y después de un recorte de pierna zurda logró mandar el balón al fondo de las redes, derrumbando los sueños de los locales.

Este resultado mantiene a Atlético de Madrid como tercer puesto del torneo, aún a nueve puntos del Real Madrid, pero con posibilidades de clasificar a la siguiente Champions; por su parte, el Real Oviedo es último lugar, a cuatro puntos de Levante y a siete de Mallorca, quienes también se encuentran en zona de descenso.

Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"