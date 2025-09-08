Max Verstappen casi 'dormido' habla sobre la polémica de McLaren: "No es mi problema"

El piloto de Red Bull se mostró poco interesado en la polémica que rodea a la escudería papaya

Fernando Villalobos Hernández
8 de Septiembre de 2025
Max Verstappen en conferencia de prensa post GP de Italia | X: @RonaldVording

El Gran Premio de Italia terminó con otra victoria de Max Verstappen, pero ni siquiera su dominio en la pista evitó que la atención en la conferencia de prensa se desviara hacia la polémica de McLaren. El cambio de posiciones entre Oscar Piastri y Lando Norris acaparó las preguntas, lo que dejó al tricampeón mundial con gesto de aburrimiento e, incluso, aparentando estar “dormido” mientras se desarrollaba la charla con los medios.

Verstappen ganó el GP de Italia | AP

Fiel a su estilo directo, Verstappen se limitó a dar una respuesta seca cuando le preguntaron si entendía o compartía la decisión del equipo de Woking:

“Yo no lo habría hecho”, dijo.

Verstappen evita el tema | AP

El neerlandés, consciente de que los periodistas buscaban una reacción más encendida, cortó de raíz cualquier intento de profundizar en el tema:

“Sé que quieren una respuesta divertida a eso, pero ese no es mi problema. Es mejor no hablar de ello”.

De esta forma, Verstappen dejó claro que no está interesado en entrar en debates ajenos a su rendimiento, reforzando la imagen de un piloto concentrado únicamente en lo suyo, incluso si ello significa mostrarse indiferente en público.

Verstappen 'tomando una siesta' en conferencia |&nbsp;

