Max Verstappen cuenta que hubiera hecho en el lugar de Piastri: "No lo dejo pasar"

El pasado fin de semana, cuando se corrió el Gran Premio de Monza, Oscar Piastri y Lando Norris vivieron un nuevo episodio de las llamadas 'Papaya Rules' donde el piloto australiano tuvo que dejar pasar a Norris después de una parada lenta en pits.

Después de que terminaron las 53 vueltas en "El Templo de la Velocidad", muchos periodistas cuestionaron a Max Verstappen sobre lo ocurrido con los pilotos de McLaren, a lo que el campeón del mundo dio a conocer lo que él hubiera hecho.

Verstappen junto a Piastri y Norris | @RonaldVording

Cuando fue cuestionado por un reportero de ServusTV, Verstappen lo interrumpió y aseguró que el dejar a pasar a Norris no es algo que él hubiera hecho por ningún compañero de equipo.

Max Verstappen ya ha vivido un episodio similar, en el Gran Premio de Brasil en 2022, donde tenía la orden de dejar pasar a Checo Pérez, algo que no pasó y terminó con las quejas del neerlandés sobre el piloto mexicano.

Max Verstappen habló sobre las papaya rules | F1

¿Qué sigue en la Fórmula 1?

Después del Gran Premio de Monza, los pilotos tendrán una semana de descanso, para después viajar a Azerbaiyán para correr en las calles de Bakú.

Max Verstappen, con la victoria en la casa de Ferrari, ha recortado distancia en el campeonato de pilotos y ya está a menos de 100 puntos de Piastri con mucha temporada por delante.

El Gran Premio de Monza fue el más rápido | AP