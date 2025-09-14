F1 retira sanción sobre Carlos Sainz tras incidente con Liam Lawson en el GP Países Bajos

La apelación de la escudería Williams sobre sanción impuesta a Carlos Sainz durante el Gran Premio de los Países Bajos 2025 en Zandvoort prosperó. Los comisarios de la FIA decidieron anular la penalización de 10 segundos que había recibido el piloto español tras su colisión con Liam Lawson de Racing Bulls, ocurrida al final de la vuelta 26.

Días después de la carrera, el pasado 31 de agosto, el equipo con sede en Grove solicitó formalmente la revisión del castigo contra Sainz. La audiencia se llevó a cabo el viernes 12 de septiembre, con la participación de representantes de Williams mediante videoconferencia.

Revertieron la decisión | AP

La FIA, en un comunicado, explicó que el objetivo inicial de la audiencia era determinar si existía un “elemento nuevo, significativo y relevante” que no estuviera disponible en el momento de la decisión original. Williams cumplió con este requisito al aportar imágenes de una cámara 360° a bordo del coche de Sainz, lo que permitió reconsiderar el incidente.

Los comisarios consideran que fue un incidente de carrera

Tras evaluar las pruebas, los comisarios revocaron la decisión inicial y catalogaron la colisión entre Sainz y Lawson como un incidente de carrera. En el documento oficial se lee que, “Ningún piloto fue total o predominantemente responsable”, y, aunque, Sainz asumió un riesgo al pelear rueda a rueda, no fue de manera culpable.

No modifica el resultado | AP

Aunque la penalización de 10 segundos se mantuvo cumplida durante la carrera y no puede modificarse el resultado oficial, pero la decisión sí tiene un impacto positivo para Sainz pues, se eliminaron los dos puntos de penalización que habían sido añadidos a su superlicencia.

En la clasificación final, Sainz había quedado detrás del propio Lawson con una diferencia de 17 segundos, por lo que la corrección no modifica posiciones.

Anunciaron la decisión | X

El equipo por su parte recalcó que, aunque la decisión original comprometió su resultado, seguirán trabajando con la FIA para mejorar los procesos de comisariado y revisar el reglamento en futuras competencias.