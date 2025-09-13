Checo Pérez y Valtteri Bottas emocionan a Lewis Hamilton en su regreso a la F1

La Fórmula 1, que acaba de vivir historia pura después del Gran Premio de Italia, se prepara para que en 2026 Cadillac se una como una de las escuderías de la Máxima Categoría del Automovilismo.

Ya con la confirmación de los pilotos que formarán con Cadillac en 2026, la parrilla actual se ha mostrado entusiasmada con el regreso de dos pilotos a la F1.

Hamilton junto a Valterri Bottas | AP

Uno de los más emocionados con el regreso de Sergio "Checo" Pérez y de Valtteri Bottas es el siete veces campeón de la categoría, Lewis Hamilton, quien habló sobre el regreso de los dos pilotos a la parrilla en entrevista con F1 TV.

"Veremos qué pasa con Sergio Pérez porque es alguien que tiene mucha experiencia. Ese conocimiento que ambos aportan, después de estar en dos grandes equipos como lo es Mercedes y Red Bull, les ayudará a progresar más rápido.

Hamilton y Checo Pérez | AP

"Van a contratar a uno de los finlandeses más honestos, probablemente el más divertido, que me imagino, y la persona más genuina con la que trabajar. Extraño trabajar con él", expresó Lewis Hamilton.

¿Cuándo debuta Checo Pérez en F1 con Cadillac?

Cadillac debutará, de forma oficial, en la Fórmula 1 el próximo 8 de marzo, en el segundo domingo de marzo Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas volverán a la parrilla para el Gran Premio de Australia.

Checo Pérez | AP