Checo Pérez 'celebra' las críticas a Red Bull: "Finalmente, cabr..."

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac ha coincidido con un giro en el discurso dentro del paddock. Tras años en los que el mexicano cargó con la mayor parte de las críticas por el dominio absoluto de Max Verstappen en Red Bull, ahora son el equipo y el propio tetracampeón neerlandés quienes comienzan a ser cuestionados.

Sergio Pérez, expiloto de Red Bull | IMAGO7

Ex pilotos y analistas han señalado que el monoplaza de la escudería austriaca se diseña exclusivamente a las exigencias de Verstappen, lo que deja sin margen real a sus compañeros. Para Pérez, esas voces representan una especie de revancha moral después de un 2024 en el que cayó al octavo puesto del campeonato y fue señalado incluso por Helmut Marko como responsable de la derrota en el Mundial de Constructores.

El propio Juan Pablo Montoya reveló que Pérez no ocultó su satisfacción cuando comenzaron esas críticas:

“Recibí un mensaje de Checo como a las dos de la mañana. Me dijo: ‘Finalmente, cabrón’”, contó el expiloto colombiano.

Pérez no era el culpable del mal momento en Red Bull | IMAGO7

Ese mensaje refleja el alivio del tapatío, quien ya no es visto como el único culpable del bajo desempeño de los coequiperos de Verstappen. Ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda lograron resultados convincentes tras su salida, lo que refuerza la teoría de que el problema va más allá de un solo piloto.

Ahora, con contrato en Cadillac y un nuevo proyecto que le respalda, Checo Pérez no solo regresa a la parrilla con ilusión renovada, sino también con la tranquilidad de que la crítica ya comenzó a mirar hacia donde él siempre señaló: la estructura de Red Bull.

Sergio Pérez, nuevo piloto de Cadillac | IMAGO7