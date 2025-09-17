Checo Pérez tira pedrada a Red Bull: “Quiero trabajar con un equipo que tiene la misma visión que yo”

Sergio 'Checo' Pérez volverá a la Fórmula 1 para la temporada 2026, después de un año fuera tras el rompimiento de su contrato con Red Bull, mismo que terminaba el próximo año.

A seis meses para que el mexicano vuelva a la parrilla, Checo estuvo presente en Dodger Stadium para lanzar la primera bola del juego entre Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies, donde, entre otras cosas, aprovechó para mandarle un recadito a su ex-escudería.

Checo lanzando en el Dodger Stadium | AP

"Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma visión que yo. Y creo que eso lo encontré en Cadillac. Entonces estoy muy ilusionado con ese regreso", comentó Checo en conferencia de prensa

Checo, también en conferencia, comentó que esta semana estará en la fábrica de Cadillac, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, para pasar un tiempo en el simulador para prepararse de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posible para el inicio de año y, segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones. Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene. Y ya, en enero, ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo", aseguró Checo

Checo volverá a la F1 con Cadillac | AP

"Se siente sangre mexicana en este equipo"

Checo, además de hablar de sus planes con Cadillac, también habló sobre su experiencia lanzando en el Dodger Stadium, donde Fernando Valenzuela se convirtió en un histórico para la organización Dodger.

"Es algo muy especial para mí poder estar aquí, en un equipo que ha dado tanto para tantos mexicanos. Especialmente con el Toro, que ha sido muy especial en este equipo. Y todos los mexicanos que han pasado por aquí, sin duda que han sido un orgullo y se siente esa sangre mexicana en este equipo", finalizó.

Checo Pérez | AP