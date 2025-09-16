Fórmula 1 confirma las carreras sprint de la Temporada 2026

Adiós Interlagos, hola Zandvoort y Marina Bay. La Fórmula 1 dio a conocer este martes los Grandes Premios que se disputarán en formato sprint para la Temporada 2026 y destaca la ausencia del Gran Premio de Brasil.

Desde la Temporada 2021 hasta este año, cuando se introdujeron las carreras cortas, Sao Paulo fue el único escenario que repitió como sede de carrera sprint. Sin embargo, su racha terminará en 2026, que en cambio tendrá el debut de Canadá, Países Bajos y Singapur en este formato.

Zandvoort será una de las carreras sprint de 2026 | X: @F1

Las carreras sprint de la Fórmula 1 en 2026

Por tercer año consecutivo, los Grandes Premios de China y Miami tendrán carrera corta nuevamente. Mientras que el Gran Premio de Gran Bretaña se correrá en esta modalidad por segunda ocasión, luego de que en la Temporada 2021 se celebró en Silverstone la primera carrera corta de Fórmula 1, con Max Verstappen como el ganador.

En cuanto a Canadá, Países Bajos y Singapur, será la primera vez que celebren una carrera corta. En el caso de Zandvoort, la del próximo año será la última edición de este Gran Premio, al menos hasta nuevo aviso, ya que la última renovación de contrato se firmó solo hasta la Temporada 2026.

Miami repetirá como sede de carrera corta este año | X: @F1

Por orta parte, los Grandes Premios de Estados Unidos y Catar, que en 2023 y 2024 se corrieron en esta modalidad y lo harán nuevamente este año, también dirán adiós a las carreras cortas junto con Brasil.

¿Cuándo serán las carreras sprint de la Fórmula 1 en 2026?

La Temporada 2026 de la categoría está programada para comenzar en el 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia. Mientras que el de China está programado para el domingo 15, por lo que la primera sprint del año será el 14 de marzo.

Singapur será de las carreras sprint | X: @F1

Gran Premio de China | Del 13 al 15 de marzo

Gran Premio de Miami | Del 1° al 3 de mayo

Gran Premio de Canadá | Del 22 al 24 de mayo

Gran Premio de Gran Bretaña | Del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Países Bajos | Del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Singapur | Del 9 al 11 de octubre

Así serán las carreras sprint de la Temporada 2026 | X: @F1