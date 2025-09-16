Cadillac ya disputó su primer Gran Premio virtual, ¿cómo le fue al equipo de Checo Pérez?

Cadillac sigue avanzando en su preparación para su debut en la Fórmula 1, en la próxima Temporada 2026. Luego de anunciar a su alineación titular, con Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, la escudería estadounidense sigue avanzando y ya disputó su primer Gran Premio, aunque de manera virtual.

El equipo de TWG Motorsport sigue en el desarrollo de su monoplaza y han realizado pruebas en su programa de simulación en Charlotte y Silverstone. Una de las más recientes fue durante el Gran Premio de Italia, en el cual ensayaron todas las circunstancias que se presentan en un fin de semana de carrera.

Checo y Bottas serán los pilotos de Cadillac | X: @Cadillac_F1

Así fue el primer Gran Premio de Cadillac

De acuerdo con RacingNews365, la escudería estadounidense tiene uno de los softwares más avanzados de la categoría. Con este programa pueden disponer de algoritmos predictivos para simular desde conferencias de prensa hasta sesiones de entrenamiento y carrera.

En esta última se probaron estrategias, elección de neumáticos, cambios climatológicos y otros incidentes que pueden presentarse en un Gran Premio. Dan Towriss, CEO de Cadillac, estuvo presente para hacer ese ensayo virtua, tras el cual se espera que se realice otro, ya con la participación de Checo y Bottas.

Los pilotos todavía no han subido al simulador | X: @Cadillac_F1

¿Qué viene para Cadillac?

Además de las pruebas de simulador, en las cuales Pérez Mendoza se unirá pronto, de acuerdo con el jefe del equipo, Graeme Lowdon, se espera que en próximas semanas Cadillac realice un test dentro de la normativa TCP (Pruebas con autos anteriores). Según la información difundida, utilizarán un Ferrari de hace dos años.

Todavía no hay fecha oficial para estos tests, en los cuales se espera que ya formen parte los pilotos. Sin embargo, será hasta inicios de 2026, de cara a las pruebas de pretemporada en Barcelona que se conozca el monoplaza oficial de Cadillac.

Se espera que en pronto Checo y Bottas realicen pruebas con Cadillac | X: @Cadillac_F1