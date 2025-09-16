Fórmula 1: ¿Qué necesita McLaren para ser campeón de constructores en el GP de Azerbaiyán?

La batalla por el campeonato de constructores en la Fórmula 1, al menos en esta temporada, está más que dispareja, recordando que McLaren está a 337 puntos de su más cercano perseguidor en este rubro, la Scuderia Ferrari.

La escudería papaya, que tiene 617 puntos en el campeonato de constructores, necesita colocarse a 347 unidades de diferencia del segundo lugar para poder consagrarse como bicampeón en el Mundial de Constructores de la Fórmula 1.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores | AP

Debajo de los de Maranello (280 puntos), se encuentran las Flechas Plateadas de Mercedes (260 puntos) y, en cuarta posición, aparece Red Bull (239 puntos), aunque no todo está perdido, al menos, no para Ferrari.

¿Qué necesita McLaren para ganar el campeonato de constructores?

McLaren necesita sumar nueve puntos más que Ferrari en el Gran Premio de Azerbaiyán, que Mercedes no sume más de 11 puntos que los papayas, o que Red Bull no sume más de 33 puntos que los de Woking, básicamente, para seguir la pelea hasta Singapur, la escudería austriaca necesita que McLaren no sume puntos en Bakú.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores | AP

Si Ferrari consigue hacer el 1-2 en Bakú, así McLaren tenga un piloto en el podio, el campeonato se va hasta Singapur, en caso de que la escudería italiana gané este GP de Azerbaiyán y McLaren haga el 2-3, el título también se podría definir el próximo 5 de octubre.

Uno de los pilotos de McLaren tiene que ganar en Bakú y el otro tiene que subir al podio para que, sin importar lo hecho por Ferrari, la escudería papaya pueda celebrar el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores | AP