Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú

Los pilotos británicos tuvieron los mejores tiempos en los primeros entrenamientos en Azerbaiyán

Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú
Lewis Hamilton en Bakú | AP
Emiliano Arias Pacheco
19 de Septiembre de 2025

Las actividades dentro de uno de los circuitos callejeros más importantes dentro de la Fórmula 1 comenzaron. El Gran Premio de Azerbaiyán abrió sus puertas en Bakú con las Prácticas Libres 1 y 2, de las cuales los pilotos británicos, Lando Norris y Lewis Hamilton, dominaron a sus anchas.

Los primeros entrenamientos los dominó y ganó el piloto de McLaren. La mayoría de monoplazas salieron al Circuito Callejero de Bakú con cauchos blandos, siendo Niko Hulkenberg el primero en pista.

Lando Norris | AP
Lando Norris | AP

Sin embargo, 10 minutos después, Norris tomó la ventaja y la mantuvo por gran parte del entrenamiento. La Práctica Libre 1 quedó marcada por algunos accidentes, como el desprendimiento de una goma del bordillo, justo cuando Carlos Sainz, piloto de Williams, pasó por la curva 16.

El accidente detuvo la actividad por más de 25 minutos, razón por la cual la mayoría de equipos cambiaron sus estrategias. Al final de la práctica, Oscar Piastri se acercó a su compañero papaya, pero no fue suficiente y Norris se llevó los máximos honores en la PL1.

Lando Norris | AP
Lando Norris | AP

Prácticas Libres 2 y el resurgir de Ferrari

En los segundos entrenamientos del día, Ferrari logró un inesperado 1-2 con Lewis Hamilton como líder. El Callavino Rampante mostró condiciones desde la Práctica Libre 1, sin embargo, fue en la PL2 que con cauchos medios y blandos, el siete veces campeón del mundo impuso condiciones.

Por su parte, Charles Leclerc tuvo un gran día, pues en ambos entrenamientos estuvo en los tres mejores tiempos. El monegasco terminó tercero en la PL1, detrás de los McLaren; mientras que ahora terminó en segundo.

Resultados PL1 y PL2

PL1

  • Lando Norris — McLaren — 1:42.704

  • Oscar Piastri — McLaren — +0.310

  • Charles Leclerc — Ferrari — +0.552

  • George Russell — Mercedes — +0.553

  • Alexander Albon — Williams — +0.859

  • Yuki Tsunoda — Red Bull — +1.034

  • Max Verstappen — Red Bull — +1.086

  • Carlos Sainz — Williams — +1.155

  • Liam Lawson — RB — +1.199

  • Isack Hadjar — RB — +1.271

PL2

  1. Lewis Hamilton — Ferrari — 1:41.293

  2. Charles Leclerc — Ferrari — +0.074

  3. George Russell — Mercedes — +0.477

  4. Kimi Antonelli — Mercedes — +0.486

  5. Oliver Bearman — Haas — +0.598

  6. Max Verstappen — Red Bull — +0.609

  7. Liam Lawson — RB — +0.696

  8. Esteban Ocon — Haas — +0.874

  9. Alexander Albon — Williams — +0.884

  10. Lando Norris — McLaren — +0.906

Gran Premio de Azerbaiyán | AP
Gran Premio de Azerbaiyán | AP

TE PUEDE INTERESAR

Kimi Antonelli lleva combustible extra al GP de Azerbaiyán tras críticas de Toto Wolff

Formula1 | 18/09/2025

Kimi Antonelli lleva combustible extra al GP de Azerbaiyán tras críticas de Toto Wolff
Gran Premio de la Ciudad de México 2025: ¿Cómo conseguir boletos en la postventa exclusiva de HSBC?

Formula1 | 18/09/2025

Gran Premio de la Ciudad de México 2025: ¿Cómo conseguir boletos en la postventa exclusiva de HSBC?
Checo le tiró pedrada a Red Bull en el Dodger Stadium

Formula1 | 17/09/2025

Checo Pérez tira pedrada a Red Bull: “Quiero trabajar con un equipo que tiene la misma visión que yo”
Te recomendamos
Laura Villars sacude a la FIA: la primera mujer candidata a la presidencia del automovilismo mundial
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 