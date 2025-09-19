Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú

Las actividades dentro de uno de los circuitos callejeros más importantes dentro de la Fórmula 1 comenzaron. El Gran Premio de Azerbaiyán abrió sus puertas en Bakú con las Prácticas Libres 1 y 2, de las cuales los pilotos británicos, Lando Norris y Lewis Hamilton, dominaron a sus anchas.

Los primeros entrenamientos los dominó y ganó el piloto de McLaren. La mayoría de monoplazas salieron al Circuito Callejero de Bakú con cauchos blandos, siendo Niko Hulkenberg el primero en pista.

Lando Norris | AP

Sin embargo, 10 minutos después, Norris tomó la ventaja y la mantuvo por gran parte del entrenamiento. La Práctica Libre 1 quedó marcada por algunos accidentes, como el desprendimiento de una goma del bordillo, justo cuando Carlos Sainz, piloto de Williams, pasó por la curva 16.

El accidente detuvo la actividad por más de 25 minutos, razón por la cual la mayoría de equipos cambiaron sus estrategias. Al final de la práctica, Oscar Piastri se acercó a su compañero papaya, pero no fue suficiente y Norris se llevó los máximos honores en la PL1.

Lando Norris | AP

Prácticas Libres 2 y el resurgir de Ferrari

En los segundos entrenamientos del día, Ferrari logró un inesperado 1-2 con Lewis Hamilton como líder. El Callavino Rampante mostró condiciones desde la Práctica Libre 1, sin embargo, fue en la PL2 que con cauchos medios y blandos, el siete veces campeón del mundo impuso condiciones.

Por su parte, Charles Leclerc tuvo un gran día, pues en ambos entrenamientos estuvo en los tres mejores tiempos. El monegasco terminó tercero en la PL1, detrás de los McLaren; mientras que ahora terminó en segundo.

Resultados PL1 y PL2

PL1

Lando Norris — McLaren — 1:42.704

Oscar Piastri — McLaren — +0.310

Charles Leclerc — Ferrari — +0.552

George Russell — Mercedes — +0.553

Alexander Albon — Williams — +0.859

Yuki Tsunoda — Red Bull — +1.034

Max Verstappen — Red Bull — +1.086

Carlos Sainz — Williams — +1.155

Liam Lawson — RB — +1.199

Isack Hadjar — RB — +1.271

PL2

Lewis Hamilton — Ferrari — 1:41.293 Charles Leclerc — Ferrari — +0.074 George Russell — Mercedes — +0.477 Kimi Antonelli — Mercedes — +0.486 Oliver Bearman — Haas — +0.598 Max Verstappen — Red Bull — +0.609 Liam Lawson — RB — +0.696 Esteban Ocon — Haas — +0.874 Alexander Albon — Williams — +0.884 Lando Norris — McLaren — +0.906

Gran Premio de Azerbaiyán | AP