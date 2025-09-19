Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú

Las actividades dentro de uno de los circuitos callejeros más importantes dentro de la Fórmula 1 comenzaron. El Gran Premio de Azerbaiyán abrió sus puertas en Bakú con las Prácticas Libres 1 y 2, de las cuales los pilotos británicos, Lando Norris y Lewis Hamilton, dominaron a sus anchas.
Los primeros entrenamientos los dominó y ganó el piloto de McLaren. La mayoría de monoplazas salieron al Circuito Callejero de Bakú con cauchos blandos, siendo Niko Hulkenberg el primero en pista.
Sin embargo, 10 minutos después, Norris tomó la ventaja y la mantuvo por gran parte del entrenamiento. La Práctica Libre 1 quedó marcada por algunos accidentes, como el desprendimiento de una goma del bordillo, justo cuando Carlos Sainz, piloto de Williams, pasó por la curva 16.
El accidente detuvo la actividad por más de 25 minutos, razón por la cual la mayoría de equipos cambiaron sus estrategias. Al final de la práctica, Oscar Piastri se acercó a su compañero papaya, pero no fue suficiente y Norris se llevó los máximos honores en la PL1.
Prácticas Libres 2 y el resurgir de Ferrari
En los segundos entrenamientos del día, Ferrari logró un inesperado 1-2 con Lewis Hamilton como líder. El Callavino Rampante mostró condiciones desde la Práctica Libre 1, sin embargo, fue en la PL2 que con cauchos medios y blandos, el siete veces campeón del mundo impuso condiciones.
Por su parte, Charles Leclerc tuvo un gran día, pues en ambos entrenamientos estuvo en los tres mejores tiempos. El monegasco terminó tercero en la PL1, detrás de los McLaren; mientras que ahora terminó en segundo.
Resultados PL1 y PL2
PL1
Lando Norris — McLaren — 1:42.704
Oscar Piastri — McLaren — +0.310
Charles Leclerc — Ferrari — +0.552
George Russell — Mercedes — +0.553
Alexander Albon — Williams — +0.859
Yuki Tsunoda — Red Bull — +1.034
Max Verstappen — Red Bull — +1.086
Carlos Sainz — Williams — +1.155
Liam Lawson — RB — +1.199
Isack Hadjar — RB — +1.271
PL2
Lewis Hamilton — Ferrari — 1:41.293
Charles Leclerc — Ferrari — +0.074
George Russell — Mercedes — +0.477
Kimi Antonelli — Mercedes — +0.486
Oliver Bearman — Haas — +0.598
Max Verstappen — Red Bull — +0.609
Liam Lawson — RB — +0.696
Esteban Ocon — Haas — +0.874
Alexander Albon — Williams — +0.884
Lando Norris — McLaren — +0.906