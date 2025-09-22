¡No lo olvida! Verstappen le recuerda a periodista victoria de Checo Pérez en Singapur

Las victorias consecutivas de Max Verstappen el Gran Premio de Italia y en el de Azerbaiyán ilusionan en Red Bull, sobre todo porque estuvieron precedidas por un segundo lugar en Países Bajos. Sin embargo, la verdadera prueba será el Gran Premio de Singapur, escenario en el cual el neerlandés nunca ha ganado.

Históricamente, el Circuito Callejero de Marina Bay se le ha complicado a los Toros Rojos. De hecho, en los últimos diez años, solo ganaron en una ocasión en este escenario y fue gracias a Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, la prensa internacional olvidó este incidente y el propio Verstappen tuvo que recordárselos.

Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán | RED BULL

Verstappen le recordó victoria de Checo Pérez en Singapur

Durante la conferencia de prensa en Baku, un reportero le cuestionó a Max sobre sus expectativas de cara a Marina Bay y señaló que su equipo no ha ganado, algo que el piloto le corrigió. "Yo no he ganado, Red Bull sí" mencionó el tetracampeón de Fórmula 1 entre risas, quien si bien no especificó el triunfo de Pérez Mendoza, enfatizó que los de Milton Keynes ya ganaron en Singapur.

Además del mexicano, Sebastián Vettel fue el otro Toro Rojo que ganó este escenario y lo hizo tres veces consecutivas, de 2011 a 2013. No obstante, tras eso pasaron nueve años antes de que los de Milton Keynes lograran otra victoria ahí, y fue gracias a Checo Pérez en la Temporada 2022.

Checo Pérez ganó en Marina Bay en 2022 | RED BULL

Ese mismo año, el tapatío también ganó el Gran Premio de Mónaco, por lo que con la victoria en Marina Bay se convirtió en el primer piloto en 11 años en triunfar en la misma temporada en los dos circuitos urbanos. El último en lograrlo fue, precisamente, Vettel, en la Temporada 2011.

Verstappen, con mesura de cara a Singapur

En cuanto a la pregunta del periodista, Max no quiso generar faltas expectativas y consideró que pese a las dos victorias seguidas no puede confiarse en Marina Bay. "Veremos. Es totalmente distinto (a Baku); alta carga aerodinámica, mucha degradación. Así que veremos, por ahora no sé".

Max nunca ha ganado en Singapur | RED BULL