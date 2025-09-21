Norris responde a las críticas tras GP de Azerbaiyán: "No me importa cómo lo vean los demás"

Con siete carreras por disputar, tres sprints y una diferencia de 25 puntos, Lando Norris no cree que dejó ir una oportunidad "de oro" en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico pudo ponerse a seis puntos de Óscar Piastri, que abandonó en la primera vuelta, pero no mejoró del séptimo puesto, luego de una mala parada y falta de ritmo para superar a Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

"Por supuesto, necesitaba hacerlo mejor ayer, pero salimos primero. Esa fue nuestra decisión y pagamos el precio por ello", declaró el piloto de McLaren después de la carrera en Baku. "No éramos muy optimistas respecto a nuestro ritmo hoy. Claramente, sufrimos un poco. No creo que el ritmo sea malo, simplemente es demasiado difícil adelantar".

Norris finalizó séptimo este domingo en Baku | AP

Norris está haciendo su mejor esfuerzo

Azerbaiyán fue el primer Gran Premio del año en el que Piastri no finalizó la carrera y la octava fecha en que Norris finalizó por delante del australiano, por lo que para él no fue un mal resultado. "Estoy haciendo lo mejor que puedo en cada carrera. Si lo miras así, cada carrera que terminé segundo o peor este año fue una oportunidad perdida".

"Realmente no me importa cómo lo vean los demás", quien consideró que también pudo haber sufrido un accidente y no terminar la carrera, por lo que el séptimo puesto no es algo catastrófico. "Sentí que hoy estuve cerca de maximizar el resultado".

"Quizás desde afuera no lo pareció, pero tuvimos problemas con el ritmo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Sé que todavía tengo muchos puntos que recuperar frente a un piloto muy bueno, un piloto increíble. Solo necesito mantener la concentración", añadió.

Norris señaló que hizo lo mejor que pudo | AP

McLaren no estuvo al ritmo de Red Bull

Norris fue el mejor en las Prácticas Libres en Baku, pero en la qualy afectaron las seis banderas rojas, sobre todo la de Charles Leclerc y la de Piastri en la Q3. Al menos eso consideró Norris, que también fue autrocrítico y reconoció que no pudieron seguirle el ritmo al RB21 de Max Verstappen. "Si la clasificación hubiera sido normal, sí".

"Las condiciones complicadas, el agua de ayer y la ligera lluvia al principio afectaron el fin de semana. Nuestra posición hoy… si hubiera salido segundo, creo que habría terminado segundo. No creo que tuviéramos el ritmo del Red Bull, honestamente. Eso estaba muy claro. En pistas de menor carga aerodinámica todavía nos cuesta", finalizó.

Norris reconoció que no fue un buen fin de semana | AP