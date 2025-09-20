Oscar Piastri revela la causa de su choque en la clasificación de Azerbaiyán: 'Frené un poco tarde'

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán quedó marcada por las seis banderas rojas, récord de la Fórmula 1. Uno de los fuertes accidentes fue el de Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien se estrelló contra una barrera. El piloto papaya y actual líder del Campeonato de Pilotos, mostró su frustración y explicó la razón de su choque.

"Creo que frené un poco tarde. No he visto ningún dato, pero normalmente lo que pasa cuando acabas bloqueando un freno, es porque lo has hecho tarde, así que sí, es decepcionante. Sentí que el coche estaba en un buen lugar; es una decepcionante manera de terminar", comentó el piloto australiano a Sky Sports F1.

Oscar Piastri | AP

Optimista pese a la posición

Oscar Piastri largará desde la novena posición para el Gran Premio de Azerbaiyán, sin embargo, mostró cierto grado de optimismo previo a la carrera. El piloto sabe de la importancia para los de Woking, pues en caso de conseguir una gran victoria en el Circuito Callejero de Bakú, McLaren podría ganar su segundo Campeonato de Constructores consecutivo.

"Creo que la victoria es ambiciosa, pero vamos a esperar y ver cómo se desarrolla la carrera primero. Definitivamente podemos progresar, el coche ha sido rápido este fin de semana, así que espero que podamos utilizar eso para hacer algunos rebases", aseveró Piastri.

¿Título en la bolsa?

Pese al mal desempeño en los primeros dos días en Azerbaiyán, Oscar Piastri continúa siendo el favorito para ganar el Campeonato de Pilotos. El joven piloto australiano tiene una ventaja de 31 puntos sobre su compañero de equipo, Lando Norris.

Oscar Piastri | AP