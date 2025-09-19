Fórmula 1: ¿Cuándo y Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán?

Este domingo, después de un receso de una semana, la Fórmula 1 vuelve cuando las calles de Bakú se vuelvan el centro del Gran Premio de Azerbaiyán, donde McLaren podría coronarse como campeón en el Mundial de Constructores.

La escudería papaya necesita hacer el uno-dos, sin importar la posición en la que terminen los pilotos de Ferrari, para ser campeones del mundo, faltando siete carreras en el calendario.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores

Una de las historias que hay que seguir en el antiguo Gran Premio de Europa, es que Max Verstappen y Oscar Piastri buscarán empatar el récord de victorias que tiene Checo Pérez en Azerbaiyán, donde el mexicano ganó en dos ocasiones.

Red Bull y Ferrari tienen la encomienda de evitar que McLaren se corone en Bakú, además de que Max Verstappen buscará mantenerse con vida en el Mundial de Pilotos.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán?