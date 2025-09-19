Fórmula 1: ¿Cuándo y Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán?

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con la carrera que se larga en las calles de Bakú

Este fin de semana se corre el GP de Azerbaiyán
Este fin de semana se corre el GP de Azerbaiyán | AP
Marcos Olvera García
19 de Septiembre de 2025

Este domingo, después de un receso de una semana, la Fórmula 1 vuelve cuando las calles de Bakú se vuelvan el centro del Gran Premio de Azerbaiyán, donde McLaren podría coronarse como campeón en el Mundial de Constructores.

La escudería papaya necesita hacer el uno-dos, sin importar la posición en la que terminen los pilotos de Ferrari, para ser campeones del mundo, faltando siete carreras en el calendario.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores

Una de las historias que hay que seguir en el antiguo Gran Premio de Europa, es que Max Verstappen y Oscar Piastri buscarán empatar el récord de victorias que tiene Checo Pérez en Azerbaiyán, donde el mexicano ganó en dos ocasiones.

Red Bull y Ferrari tienen la encomienda de evitar que McLaren se corone en Bakú, además de que Max Verstappen buscará mantenerse con vida en el Mundial de Pilotos.

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores | AP

Esto es lo que necesita McLaren para ser campeón de constructores | AP

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán?

Día:Domingo 21 de septiembre
Hora:05:00 am
Lugar:Bakú, Azerbaiyán
Transmisión:Fox Sports, F1TV

TE PUEDE INTERESAR

Checo habría buscado unirse a Alpine antes que a Cadillac

Formula1 | 19/09/2025

Checo Pérez 'tocó más puertas' antes de firmar con Cadillac para su regreso a la F1
¿Qué pasó, Carlos? Sainz se confunde de boxes en PL1 del Gran Premio de Azerbaiyán

Formula1 | 19/09/2025

¿Qué pasó, Carlos? Sainz se confunde de boxes en PL1 del Gran Premio de Azerbaiyán
Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú

Formula1 | 19/09/2025

Lando Norris y Lewis Hamilton lideran las Prácticas Libres 1 y 2 en Bakú
Te recomendamos
Checo Pérez 'tocó más puertas' antes de firmar con Cadillac para su regreso a la F1
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 