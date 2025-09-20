En accidentada clasificación, Max Verstappen gana la pole position en el GP de Azerbaiyán

Max Verstappen volvió a demostrar porque es el Campeón del Mundo y tuvo una gran participación en la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Red Bull superó a Carlos Sainz en la última vuelta de la clasificación; mientras que Liam Lawson, expiloto de los de Milton Keynes y actual de Racing Bulls, completó el podio con una gran participación.

Desde la Q1, los accidentes se hicieron presentes en Bakú. La primera bandera roja del día salió por un accidente de Alex Albon, quien tuvo un accidente entre las curvas 1 y 2, por lo que su participación terminó. Después del accidente del piloto de Williams, Nico Hülkenberg también provocó la detención de la clasificación tras un choque en el muro de contención.

Ferrari | AP

Sin embargo, los pilotos de Alpine protagonizaron lo peor de la Q1 y abandonaron tras accidentes en simultáneo. Pierre Gasly se fue de largo y terminó por desconcentrar a Franco Colapinto, quien tuvo un fuerte choque; la primera sesión la dominó Lando Norris, aunque el poderío de McLaren no duró toda la clasificación.

La Q2 se retrasó, pero en instantes salió la cuarta bandera roja del día. Oliver Bearman tuvo problemas con su monoplaza en la curva 2 y se quedó parado, por lo que tiempo después abandonó la clasificación. Sin embargo, lo más destacado fue la eliminación de Lewis Hamilton y Fernando Alonso, además de los grandes tiempos de los Racing Bulls y Carlos Sainz.

Piastri | AP

Por si fuera poco, la Q3 también volvió a ver dos banderas rojas más. El primero en tener un accidente fue Charles Leclerc, quien tuvo que abandonar. La lluvia llegó a Azerbaiyán e hizo más dramática la sesión y el líder del Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, también se estampó contra el muro y la última bandera roja salió.

Ante el dramatismo que generaron los últimos dos accidentes, Carlos Sainz fue el líder gran parte de la Q3. Sin embargo, Max Verstappen, una vez más, demostró que su tenacidad y velocidad lo hacen uno de los mejores pilotos del mundo, y en la última vuelta superó al español de Williams y le arrebató la pole.

Verstappen y Sainz | AP

Pesadilla papaya

Los McLaren no se mostraron tan dominantes como en premios anteriores, y tuvieron varios accidentes en el día. Tras la bandera roja que provocó Piastri, Lando Norris también tuvo un ligero accidente, pero no pasó a mayores, aunque no pudo hacer un mejor tiempo.

Récord en Bakú

Las seis banderas rojas del día son un récord en la Fórmula 1 y Bakú superó a todos con creces. El circuito callejero se vio interrumpido en varias ocasiones, pero las emociones se mantuvieron constantes y la gente en Azerbaiyán no cesó en apoyo a los pilotos.