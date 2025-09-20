Lewis Hamilton al borde del llanto tras quedar eliminado en la Q2 del GP de Azerbaiyán

La actividad de la Fórmula 1 en Bakú dejó una de las imágenes más impactantes de la temporada: Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, no logró avanzar a la Q3 y terminó eliminado en la segunda ronda de clasificación (Q2) del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que provocó una reacción de visible frustración y tristeza.

Hamilton eliminado en la Q2 en Bakú | AP

El piloto británico, que este año corre con Ferrari, había liderado la Práctica Libre 2, lo que hacía pensar que estaría en la lucha por las primeras posiciones. Sin embargo, las condiciones en la pista —con viento fuerte y ligera lluvia— complicaron su desempeño y finalmente partirá desde el lugar 12 en la parrilla de salida.

Durante su último intento, Hamilton se ubicaba en el noveno puesto, pero la mejora de otros pilotos lo relegó hasta la duodécima posición. Al llegar a pits, la transmisión oficial captó un momento conmovedor: Hamilton permaneció en el auto con el casco puesto, cubriéndose los ojos con la mano, en una escena que dejó entrever impotencia, dando la impresión que se encontraba al borde del llanto por otro GP cuesta arriba. Al descender del monoplaza, se le vio cabizbajo mientras caminaba por el paddock.

Hamilton largará desde la posición 12 en el GP de Azerbaiyán | AP

A sus 40 años, Hamilton atraviesa una primera temporada complicada con Ferrari

El resultado en Bakú es un reflejo del difícil momento que vive el británico en su debut con la escudería italiana. A sus 40 años, Hamilton aún no ha logrado subirse al podio en lo que va del calendario, pese a las expectativas de un resurgir con Ferrari. Ya en la segunda mitad de la temporada, el siete veces campeón del mundo apenas suma 117 puntos y se ubica en la sexta posición del Campeonato de Pilotos, lejos de los primeros lugares.

Hamilton vive de manera complicada su primera temporada en Ferrari | AP