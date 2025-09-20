Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán renueva hasta 2030

Bakú contará con emociones de la Categoría Reina por lo menos cinco años más

Lando Norris en Bakú | AP
En el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 anunció la extensión de contrato de uno de los circuitos callejeros más emocionantes del momento. Bakú continuará en la Categoría Reina hasta 2030, desde su llegada en 2016.

El evento que se celebra en las calles de Azerbaiyán es uno de los más caóticos y desafiantes de la Fórmula 1, por lo que se convirtió en un favorito de pilotos y fanáticos. De igual forma, es uno de los circuitos que el público mexicano tiene mayor cariño, ya que Sergio 'Checo' Pérez es el máximo ganador del mismo (2021 y 2023).

GP de Azerbaiyán | AP
El mensaje de F1

Por medio de un comunicado, Stefano Domenicali, CEO y presidente de la Fórmula 1, declaró que la renovación refleja la confianza entre la Categoría Reina y el gobierno de Azerbaiyán, para continuar con eventos de clase mundial. De igual forma, comentó que el circuito es único en el mundo.

"Hay una energía increíble en la ciudad de Bakú y, desde nuestro primer Gran Premio aquí en 2016, la Fórmula 1 ha recibido constantemente una cálida y entusiasta bienvenida por parte del pueblo de Azerbaiyán. El circuito es único, con secciones técnicas y largas rectas que atraviesan la impresionante costa y el casco histórico, ofreciendo cada año una carrera llena de acción y entretenimiento", aseveró Domenicali.

Fernando Alonso | AP
Su cambio en el calendario

El Gran Premio de Azerbaiyán sufrió varios cambios desde su llegada en 2016, principalmente en el calendario. Durante sus primeros años, la fecha en la que los ojos del mundo se postraron sobre Bakú era en abril o junio, algo que cambió para darle lugar al mes de septiembre.

GP de Azerbaiyán | AP
