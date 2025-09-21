Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2025?

Red Bull y Max Verstappen regresaron renovados tras la pausa de verano de la Temporada 2025 de Fórmula 1, y el neerlandés logró su cuarta victoria del año, segunda de forma consecutiva este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Fue, además, el sexto Grand Chelem para el tetracampeón en toda su carrera.

Después del Gran Premio de Hungría, en el cual finalizó noveno, Max externó su desconfianza en el RB21 y consideró que era difícil volver a ganar este año. Muy equivocado estaba el neerlandés, que en Países Bajos finalizó segundo y luego ganó en Monza y Baku.

Max sumó una victoria más este año en Baku | AP

Un desafío en Marina Bay para Verstappen

Con esta buena racha viajará el neerlandés a la próxima carrera de la temporada, misma que se celebrará en un circuito en el cual el neerlandés nunca ha subido a lo más alto del podio. El Gran Premio de Singapur se le ha negado a Verstappen, quien hasta ahora suma solo tres podios en esta sede.

El Circuito callejero de Marina Bay siempre un escenario atractivo, por tratarse de una carrera nocturna que deslumbra con las luces de los autos y los rascacielos. Además, por las altas temperaturas, siempre es una de las pruebas más duras físicamente para los pilotos.

Marina Bay siempre resulta un escenario atractivo por visitar | X: @F1

Hasta ahora, el mejor resultado de Verstappen en Singapur es un segundo lugar, mismo que logró en 2018 detrás de Lewis Hamilton y el año pasado, detrás de Lando Norris. En 2022, Red Bull ganó en Singapur gracias a Sergio 'Checo' Pérez, que les dio a los de Milton Keynes su primera victoria en este escenario después de nueve años.

¿Cuándo es la próxima carrera en la F1?

El Gran Premio de Singapur será la parada número 18 de la Temporada 2025 y promete ser una carrera tan exigente como cada año. La actividad comenzará el viernes 3 de octubre a las 3:30 horas (tiempo del centro de México) con la primera sesión de Prácticas Libres. Mientras que la qualy está programada para el sábado 4 a las 7:00 horas, con la carrera agendada para el domingo 5 a las 6:00 horas.

Singapur promete ser una carrera exigente para los pilotos | X: @F1