Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2025?

Baku fue la segunda victoria al hilo para Max Verstappen tras la pausa de verano

La actividad continúa en Asia para la Fórmula 1
La actividad continúa en Asia para la Fórmula 1 | X: @F1
Ana Patricia Spíndola Andrade
21 de Septiembre de 2025

Red Bull y Max Verstappen regresaron renovados tras la pausa de verano de la Temporada 2025 de Fórmula 1, y el neerlandés logró su cuarta victoria del año, segunda de forma consecutiva este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Fue, además, el sexto Grand Chelem para el tetracampeón en toda su carrera. 

Después del Gran Premio de Hungría, en el cual finalizó noveno, Max externó su desconfianza en el RB21 y consideró que era difícil volver a ganar este año. Muy equivocado estaba el neerlandés, que en Países Bajos finalizó segundo y luego ganó en Monza y Baku

Max sumó una victoria más este año en Baku
Max sumó una victoria más este año en Baku | AP

Un desafío en Marina Bay para Verstappen 

Con esta buena racha viajará el neerlandés a la próxima carrera de la temporada, misma que se celebrará en un circuito en el cual el neerlandés nunca ha subido a lo más alto del podio. El Gran Premio de Singapur se le ha negado a Verstappen, quien hasta ahora suma solo tres podios en esta sede. 

El Circuito callejero de Marina Bay siempre un escenario atractivo, por tratarse de una carrera nocturna que deslumbra con las luces de los autos y los rascacielos. Además, por las altas temperaturas, siempre es una de las pruebas más duras físicamente para los pilotos. 

Marina Bay siempre resulta un escenario atractivo por visitar
Marina Bay siempre resulta un escenario atractivo por visitar | X: @F1

Hasta ahora, el mejor resultado de Verstappen en Singapur es un segundo lugar, mismo que logró en 2018 detrás de Lewis Hamilton y el año pasado, detrás de Lando Norris. En 2022, Red Bull ganó en Singapur gracias a Sergio 'Checo' Pérez, que les dio a los de Milton Keynes su primera victoria en este escenario después de nueve años.

¿Cuándo es la próxima carrera en la F1? 

El Gran Premio de Singapur será la parada número 18 de la Temporada 2025 y promete ser una carrera tan exigente como cada año. La actividad comenzará el viernes 3 de octubre a las 3:30 horas (tiempo del centro de México) con la primera sesión de Prácticas Libres. Mientras que la qualy está programada para el sábado 4 a las 7:00 horas, con la carrera agendada para el domingo 5 a las 6:00 horas

Singapur promete ser una carrera exigente para los pilotos
Singapur promete ser una carrera exigente para los pilotos | X: @F1

TE PUEDE INTERESAR

Óscar Piastri acepta &quot;error simple y tonto&quot; en el Gran Premio de Azerbaiyán

Formula1 | 21/09/2025

Óscar Piastri acepta "error simple y tonto" en el Gran Premio de Azerbaiyán
Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Constructores

Formula1 | 21/09/2025

Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Constructores 2025
Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Pilotos

Formula1 | 21/09/2025

Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Pilotos 2025
Te recomendamos
Checo Pérez tira pedrada a Red Bull: “Quiero trabajar con un equipo que tiene la misma visión que yo”
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 