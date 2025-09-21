Óscar Piastri acepta "error simple y tonto" en el Gran Premio de Azerbaiyán

Un fin de semana que empezó mal tuvo el peor desenlace para Óscar Piastri. El australiano en ningún momento tuvo el mejor ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán y en la carrera de este domingo abandonó apenas en la primera vuelta.

El actual líder del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 se movió antes de que se apagaran las luces y su auto quedó en modo "antibloqueo". Con ello cayó al fondo de la parrilla y, en el afán de recuperarse, cometió un error más y se fue de largo en la Curva 7, misma que tomó a muy alta velocidad.

Piastri se fue en la Curva 7 en la primera vuelta | X: @F1

Piastri reconoce sus errores en Baku

Ya en el corralito de prensa, el piloto de McLaren no se anduvo con rodeos y reconoció sus errores. "Sin duda, no fue mi mejor momento. Simplemente anticipé demasiado la salida. Un error simple y tonto, en realidad. El accidente simplemente no anticipó el aire sucio como debía".

"Está claro que entré en la curva demasiado rápido y eso fue todo" declaró Piastri, quien reiteró que el único responsable del abandono fue él mismo. "Posiblemente. El nivel de agarre era bajo, pero debería saberlo. Desde luego, no le echo la culpa a nadie más que a mí mismo".

Piastri sufrió un duro abandono en Baku | X: @F1

“No tomé las decisiones que debía tomar en el momento adecuado y eso obviamente es decepcionante", añadió el australiano, que a pesar de su prematuro abandono mantiene una ventaja de 25 puntos sobre Lando Norris, quien no supo aprovechar para acortar más distancias en el Campeonato de Pilotos.

Piastri celebra no ser lento

A pesar de los errores, tanto en qualy como en la carrera, Óscar vio positivo que en realidad son errores de juicio. "Más errores tontos. Sin duda, fue un fin de semana complicado. Me preocuparía más si fuera lento e intentara compensarlo de esa manera, y cometiera estos errores por ello", finalizó.

Piastri no tuvo un fin de semana sencillo | AP