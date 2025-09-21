¡Para el olvido! Piastri se fue de largo y abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán

La oportunidad de Óscar Piastri de demostrar su superioridad sobre Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán, la misma no tardó en esfumarse. Ni una vuelta dio el australiano en el Circuito callejero de Baku cuando se fue contra el muro y abandonó la carrera.

Fue el primer abandono para el piloto de McLaren que, hasta ahora había sido uno de los dos competidores que habían terminado todas las carreras. Ahora, ese honor será exclusivamente de George Russell, que se mantuvo en la competencia con Mercedes.

Piastri tuvo un fin de semana para el olvido | AP

Fin de semana para el olvido para Piastri

Luego del Gran Premio de Italia, donde se presentó la polémica por el cambio de posiciones con Norris a raíz de un error de la escudería en boxes, el australiano llegó a Baku con el objetivo de reafirmar su lugar como el piloto más fuerte de naranja. Sin embargo, desde las Prácticas Libres su compañero se vio mejor en ritmo.

Para colmo, en la qualy Piastri chocó y quedó relegado hasta la novena posición, algo que Lando no aprovechó y finalizó séptimo. No obstante, no hubo remontada por parte del líder del Campeonato de Pilotos y, al contrario, todo se derrumbó en cuanto se apagaron las luces.

Piastri tuvo un mal fin de semana en Baku | X: @F1

Piastri no reaccionó a tiempo y movió muy tarde, con lo que cayó hasta el fondo de la parrilla. En su desesperación y en el afán de retomar posiciones, el australiano fue descuidado y se fue de largo en la Curva 5, donde impactó de lleno en el muro y provocó la salida del Safety Car apenas en la primera vuelta.

¿Perderá el liderato Piastri?

El australiano llegó a Azerbaiyán con una ventaja de 31 puntos sobre Norris y 94 sobre Max Verstappen, ganador de la pole position. Con su abandono, no perderá su posición, pero se acortará la distancia. El británico, si gana, se puede poner a seis unidades, mientras que el neerlandés se puede poner a 69.

El fin de semana de Piastri fue de mal en peor | X: @F1