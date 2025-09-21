¿Verstappen todavía puede pelear por el título? Helmut Marko da su pronóstico

Con la victoria en Baku y el abandono de Piastri, el neerlandés acortó distancia

Marko no sabe si Verstappen todavía puede pelear por el título
Marko no sabe si Verstappen todavía puede pelear por el título | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
21 de Septiembre de 2025

Con tres podios, dos de ellos victorias consecutivas, la esperanza regresó a Red Bull después de la pausa de verano en la Temporada 2025 de Fórmula 1. Con su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen, quien en Hungría tenía la certeza de que no volvería a ganar, pasó de una diferencia con Óscar Piastri de más de cien puntos a 69.  

Sin embargo, el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, prefiere ser mesurado todavía. Aunque el neerlandés fue contundente en Baku, como lo hizo hace dos semanas en el Gran Premio de Italia, el expiloto consideró que deben esperar para ver si Max todavía tiene oportunidad de defender su corona. 

Verstappen sumó su cuarta victoria del año
Verstappen sumó su cuarta victoria del año | AP&nbsp;

"Quizá podamos pensar en ello después de Singapur. La diferencia sigue siendo de 69 puntos y no ocurre muy a menudo que un McLaren no termine. Pero esperemos a ver qué pasa. Todos estamos deseando que llegue Singapur para ver si somos competitivos allí. Si lo somos, entonces quizá podamos empezar a soñar", declaró Marko. 

 

Marina Bay, un desafío real para Verstappen 

En 15 ediciones de la carrera en Singapur, Red Bull solo tiene cuatro victorias, tres consecutivas de Sebastian Vettel entre 2011 y 2013, y luego la de Sergio 'Checo' Pérez en 2022. Verstappen nunca ha ganado en este escenario, con dos segundos lugares (2018 y 2024) y un tercer puesto (2019). 

Marko no se confía de cara a Singapur pese a la victoria de Max
Marko no se confía de cara a Singapur pese a la victoria de Max | AP&nbsp;

Además, el Circuito Callejero de Marina Bay se le suele complicar a los de Milton Keynes por la alta carga aerodinámica y los baches. "No sólo es de alta carga aerodinámica, sino que siempre hace un calor terrible allí..... Ese es otro aspecto que no le gusta a nuestro coche. Singapur será la verdadera prueba por eso". 

Positivo acercarse a McLaren 

Por último, Marko consideró que independientemente de las probabilidades de Verstappen de coronarse, es bueno meterle presión a los de Woking. "Siempre decimos que tenemos que estar lo más cerca posible para ponerles nerviosos". 

"Singapur será una historia completamente diferente, pero si podemos ser competitivos allí. No necesitamos ganar, pero si estamos por delante o cerca de McLaren, ya sería bueno", sentenció. 

Max logró una victoria más en Baku
Max logró una victoria más en Baku | RED BULL&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Norris no aprovechó el abandono de su compañero

Formula1 | 21/09/2025

Norris responde a las críticas tras GP de Azerbaiyán: "No me importa cómo lo vean los demás"
La actividad continúa en Asia para la Fórmula 1

Formula1 | 21/09/2025

Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2025?
Óscar Piastri acepta &quot;error simple y tonto&quot; en el Gran Premio de Azerbaiyán

Formula1 | 21/09/2025

Óscar Piastri acepta "error simple y tonto" en el Gran Premio de Azerbaiyán
Te recomendamos
Fórmula 1: Así marcha el Campeonato de Pilotos 2025
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 