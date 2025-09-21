"Es el más consistente". El director de McLaren defiende a Piastri tras error en Azerbaiyán

Por primera vez en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, Óscar Piastri no finalizó una carrera. Hasta antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el australiano se mantenía con George Russell como los únicos pilotos que había concluido todos los Grandes Premios, pero el de McLaren se equivocó en Baku y quedó fuera en la primera vuelta.

Sin embargo, para el director de los de Woking, Andrea Stella, Piastri se mantiene como favorito para ganar el Campeonato de Pilotos. "Es probablemente el piloto más sólido y consistente hasta ahora, así que, esperemos, será cosa de solo un evento para él".

Stella confía en que el australiano se recupere | AP

"Un fin de semana en el cual las cosas no salen y tiene una pérdida que revisar, no es sorpresa, no es una excepción de la cual deberíamos preocuparnos, porque esto le ha pasado a varios campeones, hasta los mejores", declaró.

Hasta Schumacher se equivocaba

Stella insistió que incluso los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 tuvieron fines de semana desafortunados. "He trabajado con multicampeones y en una temporada -cada temporada, hasta el más dominante- hasta el mejor de la historia, como Michael Schumacher, he visto eventos como éste".

Piastri sufrió un duro abandono en Baku | X: @F1

"Se va sin puntos pero con mucho aprendizaje. Ya he platicado con Oscar y en su mente ya lo está procesando: 'Esto es lo que aprendí. Espero la siguiente carrera'", añadió el director de la escudería papaya.

No había mucha oportunidad de pelear

Para finalizar, Stella destacó que incluso sin el abandono, no hubiera sido un buen fin de semana, ya que era difícil remontar desde la P9. "Se lo dijimos a Oscar, incluso sin los problemas, no es como que hubiera muchos puntos posibles largando desde el noveno puesto".

