¡El mejor de su carrera! Así describió Carlos Sainz su podio en el Gran Premio de Azerbaiyán

Segundo lugar en la clasificación y primer podio con Williams. Carlos Sainz tuvo un fin de semana de ensueño en el Gran Premio de Azerbaiyán, que le da un respiro luego de una irregular temporada con los de Grove.

Con tres abandonos y apenas cinco de 16 carreras en zona de puntos, el 2025 había sido un año complicado para el español. De hecho, hasta ahora, solo en tres ocasiones terminó por delante de su compañero Alex Albon.

Sainz logró el primer podio de su etapa con Williams | AP

Por ello, el tercer lugar de este domingo en Baku tuvo sabor a victoria para el de Madrid. "No puedo describir lo feliz que estoy ahora mismo, así como la sensación. Es mejor incluso que mi primer podio", señaló por la radio de equipo después de la carrera.

Un fin de semana perfecto para Williams

Una elección equivocada de neumáticos en Miami; una mala estrategia en Imola, o el choque con Liam Lawson en Zandvoort fueron algunos de los incidentes que perjudicaron a Sainz a lo largo de la temporada. Sin embargo, este fin de semana todo le salió bien a Williams con el español.

Sainz se sintió satisfecho con la actuación de todo el fin de semana | AP

"Hemos estado luchando duro todo el año y hoy hemos demostrado que cuando tenemos la velocidad y todo va bien, podemos hacer cosas fantásticas. Hoy no hemos cometido errores, lo hemos ejecutado todo a la perfección y hemos conseguido batir a coches que ayer no esperaba poder batir", declaró Sainz.

Williams regresó al podio tras cuatro años

Con el tercer lugar de Sainz en Baku, la escudería de Grove regresó a los tres primeros puestos por primera vez desde 2021. En aquella ocasión fue George Russell quien finalizó segundo, en un caótico Gran Premio de Bélgica en el cual se dio solo una vuelta.

Fue un memorable podio para Williams y Sainz | AP