¿Adiós al 'Nano'? Fernando Alonso 'adelanta' su posible retiro de Fórmula 1

Se acerca el principio del fin. Con 44 años de edad y 22 temporadas en la Fórmula 1, Fernando Alonso es -por mucho- el piloto más veterano de la actual parrilla. Sin embargo, el retiro está cada vez más cerca y 2026 podría ser su último año en la máxima categoría del automovilismo.

"Si las cosas van bien, creo que será un buen momento para parar porque llevo muchísimos años buscando un coche y unas carreras competitivas, y si lo consigo, creo que es una excelente manera de cerrar mi carrera", declaró el piloto español en entrevista para el sitio oficial de su escudería, Aston Martin.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 | AP

Desde hace más de una década, Alonso está en busca de su victoria número 33, por lo que no quiere retirarse sin intentarlo una vez más. "Digamos que, si somos competitivos, hay más posibilidades de que me rinda. Si no somos competitivos, será muy difícil rendirse sin volver a intentarlo".

Fernando Alonso confía en el cambio de normativa

A principios de la Temporada 2023 la escudería de Silverstone amagó con competir y el 'Nano' subió al podio en cuatro de las primeras cinco carreras. Sin embargo, Aston Martin vino a menos y en la actual campaña incluso se ha visto superada por Williams, Racing Bulls y, en algunos Grandes Premios, por Sauber.

Aston Martin no ha sido competitivo | AP

A pesar de eso, el español confía que con el cambio en la normativa, a partir de 2026 puedan dar más batalla. "Cuando pienso en 2026 veo una oportunidad. Con la normativa actual, la diferencia con los líderes es demasiado grande, y la energía y el esfuerzo necesarios para superarla son excesivos por ahora; demasiado por hacer en 2025".

"En 2026 todo se reiniciará de alguna manera, y entonces nos tocará a nosotros hacerlo mejor que los demás", y reiteró que, dependiendo de cómo vaya la temporada, tomará una decisión sobre su continuidad en la categoría. "Dejaré la decisión para el año que viene, y también cómo esté el equipo en ese momento y qué necesitan de mí".

"Estoy abierto a ayudar al equipo tanto como pueda. No se trata de mí ahora. No necesito seguir compitiendo. Solo estoy aquí para ayudar a Aston Martin a convertirse en campeón del mundo, ya sea conmigo al volante o sin mí; ese es el principal objetivo de este segundo capítulo de mi carrera", finalizó.

Alonso espera competir en 2026 | AP

¿Cuándo fue la última victoria de Fernando Alonso en F1?

Casi 12 años y medio han pasado desde la última vez que el asturiano subió a lo más alto del podio y lo hizo como piloto local en el Gran Premio de España de 2013. En aquella ocasión, Alonso superó a Kimi Raikonnen de Lotus con una ventaja de nueve segundos, mientras que su entonces compañero de Ferrari, Felipe Massa, quedó en tercer puesto, a 26 segundos del español.

Desde entonces, Alonso ha subido en 17 ocasiones al podio, ocho en segundo lugar y nueve en tercero. La última carrera en la cual finalizó en el Top 3 fue en el Gran Premio de Brasil de 2023, cuando protagonizó una batalla emocionante con Sergio 'Checo' Pérez y superó al mexicano por apenas 53 milésimas para quedarse con el tercer puesto.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Azerbaiyán | AP