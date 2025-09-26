Roscoe, el bulldog de Lewis Hamilton, lucha por su vida: el piloto lo acompaña y lanza emotivo mensaje

Lewis Hamilton atraviesa un momento duro en su vida personal. El siete veces campeón del mundo compartió en redes sociales que su inseparable bulldog, Roscoe, se encuentra en estado crítico después de sufrir un paro cardíaco durante un tratamiento contra la neumonía.

En un mensaje publicado en Instagram, el piloto de Ferrari explicó que los veterinarios lograron reanimar a Roscoe, pero permanece en coma, por lo que pidió a sus seguidores orar por su mascota y les agradeció su apoyo.

Lewis Hamilton junto a su perro, Roscoe | IG @lewishamilton

"Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. Quiero mantenerlos a todos actualizados. Roscoe volvió a contraer neumonía y tenía dificultades para respirar. Fue ingresado en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar el latido del corazón y ahora está en coma.

"No sabemos si despertará de esto. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo", escribió.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de seguidores y colegas, quienes conocen la estrecha relación entre Hamilton y su perro, visible en cada Gran Premio y hasta en sesiones oficiales de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton junto a su perro, Roscoe | AP

Una vida compartida dentro y fuera de las pistas

Roscoe ha estado con Hamilton desde 2013 y se ha convertido en parte fundamental de su vida. El piloto lo ha llevado a múltiples carreras, lo incluye en sesiones fotográficas y hasta le creó una cuenta en redes sociales con más de un millón de seguidores.

Para el británico, su bulldog no es solo una mascota, sino un miembro más de la familia, al que ha dedicado cuidados especiales durante toda su vida. La salud de Roscoe, sin embargo, se ha visto afectada en los últimos meses, pues en abril fue diagnosticado con neumonía.

Se pierde una prueba clave para estar junto a Roscoe

La prueba que Hamilton decidió dejar fue un test de neumáticos organizado por Pirelli en el circuito de Mugello, Italia. Ferrari confirmó que el piloto chino Zhou Guanyu lo sustituiría en la sesión.