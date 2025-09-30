¡Una mujer más! Virginie Philippot, empresaria y modelo, se postula como candidata a la presidencia de la FIA

Si Mohammed Ben Sulayem logrará su segundo mandato al hilo en la Federación Internacional de Automóvil (FIA), está por verse. Lo que es un hecho es que el expiloto emiratí sí tendrá oposición, y con más de una candidatura, para las elecciones a celebrarse en diciembre de este año, las cuales tendrán la participación de dos mujeres.

Luego de que la pilota suiza Laura Villars sorprendió hace un par de semanas con su candidatura, este martes Virginie Philippot se llevó los reflectores al sumarse también como candidata. La empresaria, comunicadora y modelo belga de 33 años anunció por redes sociales su decisión, misma que parte del deseo de generar un cambio en el automovilismo y abrir nuevas puertas.

"Me postulo para la presidencia de la FIA. No es por ser la "primera" sino para asegurarme de que no soy la última. Creo que el deporte de motor debería reflejar el mundo real, audaz, diverso y unido. Como mujer con una visión global y raíces profundas, estoy aquí para abrir puertas que han permanecido cerradas durante demasiado tiempo", escribió Philippot en su mensaje en redes sociales.

Virginie Philippot anunció su candidatura este martes | INSTAGRAM: @virginiephilippot

¿Quiénes son los y las candidatas a la presidencia de la FIA?

Hasta ahora, cuatro personas han presentado su candidatura. La primera es el actual mandatario, Ben Sulayem, quien fue elegido en 2021 y tiene derecho a dos procesos más, sin exceder 12 años al frente de la FIA. El emiratí fue piloto de rally, en competencias en Oriente Medio, Qatar, Jordania y Omán, entre otros.

Después del actual presidente, se sumó a la lista Tim Mayer, quien no tiene vínculos con el automovilismo como piloto, pero que ha sido asesor y director comercial de diferentes escuderías y organizaciones en varias categorías. En la Fórmula 1 se desempeñó como comisario por un tiempo, hasta que el año pasado fue "despedido" debido al conflicto que podía suponer su participación en la organización del Gran Premio de Estados Unidos.

Mientras que la primera mujer candidata la ya mencionada, Laura Villars, quien ha competido en categorías Fórmula 4 y Fórmula 3, como Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, y Ferrari Challenge Europe. Aunque en su momento hubo dudas sobre su candidatura, porque no había registro de su inscripción, la pilota confirmó la información en sus redes sociales.

Entre las candidaturas hay dos de mujeres | INSTAGRAM: @virginiephilippot

La última candidata es Virginie, cuyo vínculo con el automovilismo tiene que ver más con el hecho de que es una apasionada de este deporte y poco a pocose ha vinculado. Participante en más de una ocasión en el concurso de belleza de Miss Universo, es habitual invitada de carreras locales, de rally y, últimamente, de Fórmula 1. La emprendedora además es embajadora y fundadora de la ONG Drive For Hope, que apoya a los huérfanos y la educación dentro de la República Democrática del Congo.

A principios de este año se dijo que Susie Wolff, expilota y actual directora de F1 Academy, presentaría su candidatura, pero la británica optó por mantenerse solo al frente dela categoría femenina. Mientras que también se habló de una posible postulación por parte de Carlos Sainz Sr., piloto de rally y padre del piloto de Williams, pero el español no procedió en sus aspiraciones.

Así presentó su candidatura la emprendedora belga | CAPTURA

¿Cuándo y cómo son las elecciones de la FIA?

El proceso electoral del organismo rector del automovilismo a nivel internacional se celebra cada cuatro años, durante la Asamblea General en la cual participan autoridades deportivas nacionales y clubes automovilísticos que representan a las 245 organizaciones miembro, pertenecientes a 149 países distintos.

Para este año, la Asamblea está programada para el próximo 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán. En dicho evento, no solo se votará al presidente, sino también a los altos cargos de la Federación. La cantidad de votos que tiene cada país participante varia dependiendo de la representación que tengan, pero pueden poseer un máximo de 24 votos, 12 en la rama deportiva y 12 en la de movilidad.

Virginie es la segunda mujer que se presenta como candidata | INSTAGRAM: @virginiephilippot