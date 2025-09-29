Así fue el día que Roscoe, cachorro de Hamilton, se subió al coche de Checo Pérez

Después de varios días de lucha Roscoe, el cachorro y mejor amigo de Lewis Hamilton, falleció; así lo dio a conocer el piloto de Ferrari a través de un posteo en instagram resaltando como fueron los últimos momentos del perro.

La muerte del bulldog ha dejado un vacío grande para el británico, con quien había entablado una amistad desde 2023, convirtiéndose en el acompañante de las aventuras de Hamilton especialmente dentro de la Fórmula 1.

Roscoe con Lewis Hamilton l SilverstoneUK

Así fue la anécdota con Checo Pérez

Dicho cachorro se lleva una anécdota curiosa con Sergio Pérez, y es que en 2015 protagonizaron un suceso que quedó marcado en el recuerdo de los fans donde el mexicano bromeó con llevarse a Roscoe.

En aquella ocasión el bulldog se subió al auto de Pérez Mendoza quien no dudó en hacer la broma y postear en twitter la foto del perro para etiquetar a Lewis Hamilton con una frase acompañada: “Dile adiós a Roscoe”.

Roscoe en el coche de Checo Pérez l Captura

Ese momento pronto se volvió viral con los fans resaltando la gracia y ternura que suscitó esa publicación con el rostro del perro de ternura acurrucado en la parte delantera de uno de los asientos de su coche con la mirada fija.

Cabe mencionar, que el año pasado dentro del Gran Premio de Gran Bretaña el cachorro se hizo presente junto a pilotos, mecánicos e incluso con fanáticos para convivir y pasar un momento de ternura con el amigo de Lewis.

Los Hamilton l SilverstoneUK

¿Quién fue Roscoe?

Roscoe se convirtió en el mejor amigo de Lewis Hamilton con 12 años juntos, desde 2013 el bulldog acompañó al piloto quien le dio los cuidados más firmes desde una dieta vegana hasta darle su máxima atención creando incluso su cuenta en redes sociales.

El perro que contaba con 1.4 millones de seguidores en instagram sufrió diversos problemas de salud característicos de su raza; el bulldog inglés enfrentó dificultades respiratorias y logró superar el promedio de vida para este tipo de cachorros que es de entre 8 y 10 años.

Roscoe l SilverstoneUK