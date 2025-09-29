Jesús Corona sueña con volver al Cruz Azul tras retiro

José de Jesús Corona no pierde la ilusión de continuar en el futbol mexicano, el arquero mexicano vivió sus últimos minutos dentro de la cancha; pero, ahora su objetivo es continuar en el panorama deportivo y no ocultó su deseo en volver al Cruz Azul.

Chuy Corona l IMAGO7

Después del emotivo homenaje que recibió en el estadio entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, ‘Chuy’ fue preguntado por los micrófonos de TUDN si le gustaría estar en el equipo y aseguró que sería un honor, sin antes resaltar que no tiene nada decidido.

“Una vez que tome la decisión (DT o directivo) por que rumbo agarrar seguiré preparándome pero claro que sí, obviamente quiero mucho a Cruz Azul sería para mí un privilegio, un honor, siempre voy a estar agradecidos con ellos”.

Jesús Corona se retira l IMAGO7

Un momento emotivo

José de Jesús Corona resaltó el detalle que recibió para despedirse de las canchas: “Muy emotivo la noche, muy agradecido por este homenaje, fue algo muy importante para mí y a familia, por toda la disposición también de los compañeros ese detalle del club, de la directiva.“

‘Chuy’ resaltó el cariño que le guarda al Cruz Azul y que fue él mismo quien pidió el rival para protagonizar su despedida en su juego número 686 en Liga MX, destacando como el cuarto jugador con más juegos en la historia.

“Muy especial es un equipo que me ha marcado, un equipo al que le guardo un gran cariño, esa era la idea, me pidiera que escogiera el equipo y era la manera en que pudiera estar más cerca de esta afición”, mencionó el multicampeón con los celestes.

El adiós de Chuy Corona en el futbol l IMAGO7

Carrera de Chuy Corona

José de Jesús Corona nacido en Guadalajara hizo su debut profesional con Atlas en 2002. Pasó luego a Tecos, Cruz Azul y Tijuana, consolidándose como arquero e incluso para ser parte de la Selección Mexicana.

Chuy Corona ganó diversos títulos entre ellas la Liga MX (Clausura 2021), Copas MX en 2013 y 2018, la Concachampions 2013‑14, Campeón de Campeones, Supercopas, etc, para consolidarse como una figura importante en la historia del club.

Palmarés de Jesús Corona con Cruz Azul l IMAGO7