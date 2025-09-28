Cruz Azul lanza emotiva despedida a Jesús Corona previo a duelo ante Tijuana

José de Jesús Corona se retirará del futbol profesional, el guardameta mexicana visir su último partido como portero en la décima primera fecha del Apertura 2025 cuando Tijuana reciba en la frontera al Cruz Azul.

Jesús Corona se retira l IMAGO7

Previo al cotejo en el Norte de la República Mexicana La Máquina dedicó palabras emotivas al que fuera su arquero por varias temporadas y así lo resaltaron de entrada en sus redes sociales del equipo: “Honor a quien honor merece.”

“Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y será Azul De Por Vida”, remata el mensaje acompañado de una serie de imágenes.

Mensaje de Cruz Azul a Chuy Corona l CAPTURA

Trayectoria de Jesús Corona

Jesús Corona deja el futbol profesional como una de las máximas leyendas del Cruz Azul con quien conquistó; una Liga MX, una Concachampions, dos Copas MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Supercopa de la Liga MX.

Chuy Corona, nacido en Guadalajara se retira a sus 44 años inició su carrera con los Rojinegros del Atlas pasando con equipo como; Chivas, con quien apenas pudo disputar algunos partidos; Tecos; Cruz Azul y Tijuana.

Su mejor momento fue con La Máquina donde cosechó un total de 504 partidos disputados en todas las competiciones y cúmulo de títulos alzados pero también pasando varios momento agridulces con los cementeros.

José de Jesús de Corona superó los 600 partidos disputados en Primera División del futbol mexicano; contabilizó 23 juegos en Copa de Campeones de Concacaf; 13 en Copa MX y entre diversos torneos resalta sus tres juegos en Mundial de Clubes.

Chuy Corona con excompañeros l IMAGO7

¿Cuáles fueron sus números con Selección Mexicana?

JJ Corona se adjudicó 54 partidos con la Selección Mexicana Mayor con; 29 en partidos amistosos, 14 en Clasificación a Copa del Mundo, cinco en Copa Oro, cuatro en Copa América y dos en Copa Confederaciones.



José de Jesús Corona l IMAGO7