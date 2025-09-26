Jesús Corona y el emotivo mensaje a Cruz Azul previo a su retiro

La Jornada 11 del Apertura 2025 será testigo de un momento histórico en el futbol mexicano: la despedida oficial de José de Jesús Corona, quien tras 22 años de trayectoria profesional jugará su último partido como arquero en el Estadio Caliente, defendiendo la portería de Xolos frente a Cruz Azul.

Jesús Corona en partido con Cruz Azul | MEXSPORT

El guardameta tapatío cierra una etapa que lo consolidó como uno de los referentes más importantes del balompié nacional. Entre sus mayores logros destaca la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de un campeonato de Liga MX con La Máquina, club con el que se convirtió en figura.

¿Qué dijo Corona sobre Cruz Azul antes de su retiro?

Consciente de lo que significa su adiós, Corona decidió dar un paso más en la conexión con los equipos que marcaron su carrera, especialmente Cruz Azul, institución a la que defendió durante más de una década y con la que vivió alegrías y momentos complicados.

“14 años jugué en Cruz Azul, vivimos de todo, aprendimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa ahí. Muy agradecido con la afición, directivas, siempre entregado al máximo con el equipo. Ahora se da esa oportunidad y los escogí por lo que representa para mí, Tijuana será mi último equipo como profesional y Cruz Azul marcó mi carrera, será el momento en el que podré estar más cerca de ellos, creo que va a ser un bonito gesto para despedirme de las dos aficiones”, expresó el arquero en entrevista con David Faitelson.

Corona en acción con La Máquina | MEXSPORT

¿Cómo será el retiro de Corona en el Xolos vs Cruz Azul?

El exseleccionado nacional aseguró que su decisión fue tomada con total calma y que se trata de un homenaje que le permitirá cerrar el círculo de su carrera como siempre lo soñó: en la cancha, frente a la afición y con un club que marcó profundamente su trayectoria.

“Empezaré como titular, no sabemos el tiempo aún, pero serán unos minutos, algo simbólico. Se habló con la directiva y ellos estuvieron abiertos a que yo decidiera el partido y el tiempo, estamos agradecidos por eso… Me voy tranquilo, he entregado todo al futbol, el futbol también a mí y nos vamos tablas, agradecido por la dicha de poder haber sido un jugador profesional“, sentenció.

La despedida de Corona promete ser emotiva, ya que no solo significará el adiós de un jugador emblemático, sino también la oportunidad de reconocer su legado en el futbol mexicano. Sus intervenciones bajo los tres palos, su liderazgo y la manera en que supo mantenerse vigente durante más de dos décadas lo colocan en un lugar especial en la historia.

Corona con Cruz Azul | MEXSPORT

De esta manera, el sábado 27 de septiembre no solo se jugará un partido más de la Liga MX, sino que se vivirá la última función de un arquero que defendió con pasión cada camiseta y que ahora dirá adiós en un escenario diseñado para rendirle homenaje.