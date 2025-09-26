Sergio Ramos se manifiesta tras derrota por goleada de Rayados contra Toluca

Tras la derrota y goleada ante Toluca, el defensor español Sergio Ramos recurrió a sus redes sociales para expresar su sentir sobre el resultado y enviar un mensaje de motivación a sus compañeros de Rayados de Monterrey y a la afición.

La derrota, según Ramos, fue particularmente difícil, pero confía en que el equipo sabrá sobreponerse. “Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta", escribió el defensa español.

Ramos falló un penal ante Toluca | MEXSPORT

Ramos destacó unión de Rayados

Ramos destacó la unidad y fuerza del equipo, señalando que la clave no está en evitar caer, sino en levantarse tras cada dificultad. Este mensaje busca reforzar la moral de la plantilla y mantener la motivación alta de cara a los próximos compromisos.

Sergio Ramos durante el juego de Monterrey contra Toluca en el Apertura 2025 | MEXSPORT

“La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo", agregó Sergio Ramos.

El mensaje del español refleja la determinación del grupo por superar los malos resultados y continuar con la meta clara de pelear en la liga.

Ramos mandó un mensaje a la afición | CAPTURA

Además, sirve como recordatorio de que, pese a los tropiezos, el equipo mantiene la concentración y la cohesión para encarar los siguientes partidos con confianza.

Ramos mantiene su postura de líder

Con estas declaraciones, Sergio Ramos refuerza su papel de líder dentro del vestuario y deja claro que la derrota no desviará al equipo de sus objetivos, esperando que la afición mantenga el apoyo en los momentos difíciles.

Ramos durante el partido contra Toluca | MEXSPORT