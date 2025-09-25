Sergio Canales será baja de Rayados tras ser sometido a una cirugía menor

El Club de Futbol Monterrey informó a través de sus redes sociales que Sergio Canales, mediocampista español del equipo, fue sometido a una cirugía menor debido a una complicación presentada en el muslo derecho.

El jugador se encontraba realizando un procedimiento fisioterapéutico rutinario para su recuperación tras el reciente partido contra el Toluca, y fue durante este proceso cuando surgió la molestia que requirió atención médica.

Canales fue operado en un hospital especializado, y aunque se trató de una intervención controlada, su regreso a los entrenamientos y partidos queda sujeto a evaluación médica constante.

confirmaron su lesión | MEXSPORT

ESTARÍA FUERA VS SANTOS

Por el momento, se estima que quedará prácticamente descartado para disputar el encuentro frente a Santos este sábado, lo que representa un golpe para el equipo de cara a este compromiso.

El club aseguró que la cirugía fue menor y que el procedimiento forma parte de su recuperación habitual después de esfuerzos intensos en la liga, pero subrayó que la aparición de esta complicación es inesperada y requiere precaución.

Fue sometido a una cirugía | MEXSPORT

Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza alternativas para cubrir la ausencia del jugador en el mediocampo.

La evolución de Canales en los próximos días definirá cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con normalidad y estar disponible nuevamente para el primer equipo.

No sabe cuanto tiempo se perderá | MEXSPORT

¿Cuántos partidos se ha perdido?

El delantero de 34 años ha sido afectado por múltiples lesiones desde su llegada a Rayados, sin embargo, la peor fue en el 2023 cuando también por problemas en el muslo, el ibérico estuvo fuer 54 partidos perdiéndose nueve encuentros.

Revelaron la operación | X